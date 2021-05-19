萬華確診婦「等不到病床」在家死亡　藍委怒：換指揮官，是時候了！

記者楊蕓／台北報導

國內新冠肺炎疫情嚴峻，指揮中心18日公布新增2起死亡個案，其中1名是萬華確診婦人（案1522）在家中身亡。國民黨立委李德維19日在臉書發文，批評陳時中每天洋洋得意地開記者會，數字漂亮就嬉皮笑臉，疫情惡化就顧左右言他，但該名婦人之死「不是因為病毒，而是人禍」，更凸顯指揮中心已蹉跎一年，認為「換指揮官，是時候了！」

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

李德維表示，中央流行疫情指揮中心記者會上，陳時中一向沒什麼抑揚頓挫的聲調，此刻聽起來加倍冷酷。家住萬華的李姓婦人，案號1522，她在感覺身體不舒服之後，兩度前往台北市台安醫院採檢，竟然等到將近7天後才被通知確診。但她的漫長等待並未結束，台安醫院多次告訴她沒有病床，請她繼續等待，直到家人聯絡不上她，會同員警破門時，發現李姓婦人已經暴斃。

李德維說，他實在不忍心去想像，這名李姓婦人從出現症狀去採檢，到採檢結果出爐，再到死亡，最後8、9天，病痛纏身，卻沒有得到應有的協助，這過程是多麽孤獨與無助，她人生最後關頭的想望是什麼呢？是病床？還是家人？無奈沒有等到病床，因為隔離，連家人的最後一面，也沒見到。

「李姓婦人的死，讓新冠肺炎疫情瞬間變得殘酷，但卻不是因為病毒，而是人禍。」李德維質疑，台安醫院明知她確診，有沒有追蹤她的病情，為什麼這麼多天找不出病床？有沒有至少開藥給她？台安束手，台北市政府呢？中央流行疫情指揮中心呢？5月16日，衛福部次長石崇良才告訴大家，空床還有200多床。

李德維也批評陳時中「每天洋洋得意地開記者會，數字漂亮就嬉皮笑臉，疫情惡化就顧左右言他」，而李姓婦人之死，凸顯的是中央流行疫情指揮中心除了這些表面功夫，蹉跎了一年，就連醫院收治新冠肺炎患者的標準作業流程都繳了白卷，直呼「換指揮官，是時候了！」