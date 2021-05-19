中空熱褲妹違防疫禁令！無招牌按摩店偷營業　4女對3男無罩上陣

記者白珈陽／台中報導

國內疫情嚴峻，台中市長盧秀燕宣布全市23大行業及娃娃機店暫停營業，防堵疫情擴散，18日下午5時許台中第二警分局展開清查時，於轄區內查獲一家無視禁令、沒有招牌的按摩店偷偷營業，按摩小姐身穿超短熱褲、露肚上衣替客人服務，且雙方都未戴口罩，恐成防疫破口，另外，二分局也查獲一家娃娃機業者違法營業，通通依法函送主管機關裁罰。

▲穿著清涼的按摩小姐與男客人皆未戴口罩。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方透過與里鄰長、保全及大樓管委會建立聯繫管道，發現漢口路一家沒有招牌、只有熟客才知道的按摩店，正關起門來偷偷營業。警方稽查時，22歲江姓業者相當緊張，而店內4名穿著清涼的按摩小姐正在替3名男客服務。

▲男客人未戴口罩。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方還發現，該店不僅未實施實聯（名）制登記，店內小姐及客人竟連口罩都不戴，儼然視疫情為無物，當場對民眾予以告誡，並將江男依違反商業登記法及傳染病防治法，函請台中市府裁罰。

另外，警方也於18日晚間發現一間娃娃機業者仍在禁令後繼續營業，旋即蒐證並通知張姓業者（36歲）到案說明，張男一開始拒接電話，警方鍥而不捨聯繫屋主提供相關租賃證明，循線找出張男，張男雖辯稱太慢收到不得營業的通知，原本昨日就欲關店，警方仍將他依法嚴辦，宣示防疫決心。

第二分局長蔡元戎表示，違規營業的江姓、張姓業者將依傳染病防治法，函請市府開罰，可罰6萬至30萬元，針對轄內列管250餘家列管應停業場所，警方將秉持強勢執法力道，加強稽查避免業者化明為暗，偷偷營業。尤其對於有女陪侍之高風險特種行業場所，避免無照黑數及外來色情業者在本市另起爐灶，另編組便衣專責探訪小組加強訪查以強化防疫成效，也呼籲相關業者切勿心存僥倖，以身試法。

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