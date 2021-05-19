獨／三總松山院區增1確診　醫接觸過進香團護理師「二採轉陽」

▲三總松山分院傳確診暫停門診（圖／記者屠惠剛攝）

記者嚴云岑／台北報導

三軍總醫院松山院區護理師參加進香團染疫，指揮中心證實為案號1352，但非院內感染。《ETtoday新聞雲》接獲爆料，匡列採檢醫護中，再增一名醫師確診，但院方未在第一時間通知，而是先在下午5點安排院內消毒，直到晚上9點才由護理長告知，讓同仁暴露在風險中。對此，三總松山院區回應了。

三軍總醫院松山院區14日傳出有門診醫護確診，消息傳出後，院方目前已針對門診醫護、工作人員與接觸者進行採檢。當時就有消息人士指出，確診者是名護理師參加南部進香團，與丈夫採檢陽性。

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今日接獲的爆料指出，在護理師染疫後，醫院雖對進行護理師及醫師居家隔離病篩檢，但其中一名醫師14日一採陰，昨日二採陽確診。院方只針對醫院做大規模消毒，不在第一時間告知，要工作人員繼續在醫院工作，暴露於風險中。

對此，三總松山院區政戰處長蕭名翔證實，首名染者的確是護理師，該同仁確診後已安排院內17名密切接觸者進行隔離，昨日確診的醫師也是其中一人，在匡列後已先入住醫院集中隔離區域，並未與一般同仁有所接觸。

蕭名翔補充，該醫師是在隔離期間主動反應體溫偏高，才會安排二採，最後驗出確診。院內也按照指揮中心要求，在與隔離者接觸時，都有穿著相關防護裝備，也有在當下消毒，雖然並未在第一時間告知護理同仁，但因沒有接觸，所以也無須過度擔憂。