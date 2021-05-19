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平板筆電搶翻了！遠距防疫飆銷量倍數跳　14、15吋熱門款3天賣破百台

▲▼高中以下學校停課兩周,線上教學,遠端學習。（圖／記者周宸亘攝）

▲疫情升溫，許多企業採取居家辦公，大專院校、中小學也實施遠距教學。（圖／記者周宸亘攝）

記者洪菱鞠／台北報導

本土疫情持續擴大，為落實防疫，許多企業採取居家辦公，大專和高中以下學校也改採線上教學，停課不停學，帶動筆電、平板及視訊設備等需求大增，各大3C廠牌在電商平台銷量飆升，其中ASUS、ACER、HP、Lenovo等品牌最熱銷，14、15吋筆電超搶手，有的更在短短3天熱賣破百台。

東森購物ETmall表示，筆電、平板18日買氣大增，銷量是平常的5倍，以ASUS的7,990元筆電及Acer萬元筆電最熱銷，另外，平板銷售較平常約成長1倍，活動直播後約成長3倍，尤其以iPad、SAMSUNG平板最熱賣。因應遠距辦公與教學，站上推薦多款萬元有找筆電，包括ASUS Laptop E210MA 11.6吋文書筆電、ACER SP111-33 11.6吋觸控翻轉輕薄筆電、Lenovo Tab M10 FHD TB-X606F 10吋平板電腦，其中最便宜活動價7,000元不到。

疫情升溫，筆電、平板及視訊設備需求大增（圖／翻攝自東森購物網）

▲近期筆電、平板銷量飆漲。（圖／翻攝自東森購物網）

PChome 24h購物觀察站上銷售趨勢，5/11～5/17對比5/4～5/10，主機、筆電及視訊設備近一週銷量數倍成長，其中14、15吋窄邊輕薄筆電為採購大宗，主要熱銷品牌為ASUS、HP、ACER，像是「HP 15s-du1020TX」、「ACER Aspire A715-75G-70LX」買氣高，以20,000～25,000元機種最受歡迎；視訊設備銷量更飆升8倍，熱銷夯品如「圓剛PW313高畫質直播網路攝影機」、「華碩ASUS Webcam C3」，以大廣角、可調式鏡頭、隨插即用的靈活設計成採購主流。

疫情升溫，筆電、平板及視訊設備需求大增（圖／業者提供）

▲圓剛 PW313 高畫質直播網路攝影機，雙麥克風收音及360度旋轉支架設計，搭配Full HD 1080p高畫質錄影，且支援USB2.0隨插即用，廣受喜愛。（圖／PChome 24h購物提供）

疫情升溫，筆電、平板及視訊設備需求大增（圖／業者提供）

▲ASUS E410MA 14吋輕薄窄邊框筆電，1.3公斤極輕薄體積搭載12小時高續航力，加上180度螢幕轉軸設計視角調整更加便利，3日熱銷破百台。（圖／momo購物網提供）

momo購物網也統計站上筆電銷售狀況，自5/15起至今銷售年增4倍，較上週成長超過2倍，其中ASUS的X515MA 15.6吋輕薄文書筆電熱銷破百台，同品牌E410MA 14吋輕薄窄邊框筆電，亦在3天熱賣破百台；另外，HP超品15s 15s-du2017TX 15吋輕薄筆電－星空銀也受到許多人關注，3天也熱銷近百台。

Yahoo奇摩超級商城觀察17日單日業績，電腦螢幕飆7倍、筆電漲2.5倍，Yahoo奇摩拍賣「印表機」銷量也暴增10倍、麥克風銷量翻倍漲。博客來也統計銷售，5/14～5/18期間，辦公用品像是筆電、視訊、鍵盤滑鼠，相關銷售買氣較5天前，成長超過20倍，筆電熱銷品牌如ASUS、ACER、Lenovo，平均購買單價集中在20,000～30,000元高CP值機種，此外，手機支架也躍居3C銷售榜首，週銷破600支以上。

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