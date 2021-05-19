掃QR Code、按連結、發簡訊！政院推簡訊實聯制　簡單三步驟更安全

▲政院推出QR Code實聯制，讓民眾更方便也更安全。（圖／記者蔡文鈴攝）



記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情疫情爆發，近來全國嚴格落實「實聯制」。為了更方便民眾，行政院政務委員唐鳳繼口罩系統查詢平台後，再次出手開發「簡訊實聯制」，民眾只要掃描QR Code、收送簡訊後，即可在手機上填寫資料，無須再手寫，減少疫病傳播的風險。

羅秉成表示，5月15日院長召開記者會，宣布疫情升溫、本土染疫增加，有必要將防疫警戒等級升高，雙北三級、其他縣市案即再強化。當天下午在CDC邀集各縣市首長召開視訊會議，不分藍綠黨籍、地域，大家都全力要配合指揮中心，也有很多建言。其中，陳其邁表示在開發用QR Code做實聯制，這想法跟蘇院長不謀而合，蘇院長也希望讓店家使用實聯制更快速便利。

唐鳳表示，掃描店家QR Code、按下連結、發送簡訊，只要5秒鐘；店家的話，要確認兩件事情，剛剛送出的簡訊，就已經完成實聯制動作；至於Line的部分則是使用「疾管家」進行；若手機無照相功能，打開簡訊功能，輸入1922訊息欄輸入店家碼、發送簡訊。

行政院長蘇貞昌日前與22縣市首長召開防疫視訊會議時，有地方首長建議研發全國通用的實聯制App。當時行政院長蘇貞昌即指示辦理，經過4日行政院政務委員唐鳳與民間業者、中華電信等單位結合，開發全國通用的「簡訊實聯制」系統。

此次正院推出的簡訊實聯制系統，民眾進入相關公務機關、店家便無須填寫姓名、手機號碼等資訊，只要花幾秒鐘的時間掃一下QR Code，既省時又可以防疫，而且一旦發現確診者，也可以透過系統追蹤足跡，迅速掌握相關接觸者，以免出現防疫破口。

這次的簡訊實聯制將先由中央政府機關開始實施，但也歡迎民間業者加入，完全採用自願制，不會強迫所有業者都要跟進。

▼行政院推出「簡訊實聯制」，5秒3步驟完成，個資保留28天供政府疫調之用。（圖／翻攝自行政院YT）