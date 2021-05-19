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北京下令認知作戰擾台抗疫　政院：傳假訊息最重處3年有期徒刑

▲▼行政院發言人羅秉成。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院發言人羅秉成。（圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

台灣新冠肺炎疫情嚴峻，假訊息也滿天飛。有媒體報導，國安部門掌握，背後與中共啟動對台認知作戰有高度關聯，北京高層下令在台灣華航群聚感染事件延燒之際，利用民間浮動擴大內部矛盾。對此，行政院呼籲國人自律，轉傳假訊息最重處3年有期徒刑。

行政院政務委員兼發言人羅秉成表示，台灣跟其他國家比較起來，受到境外假訊息的攻擊，根據瑞典哥德堡大學的統計，還有過去這一兩年來國內外相關報告、民間團體的研究，台灣飽受境外敵對認知性攻擊非常嚴重，甚至被認為是高居世界第一。

羅秉成指出，用假訊息做認知性攻擊，可以達到分裂社會、組群對立，打擊政府的威信或者人民對政府的信賴感，在選舉期間尤其嚴重，經歷過九合一大選和總統大選，一直在假訊息各面向防治上有相關作為，這一波確實掌握相關的訊息，中共透過無煙硝的方式，對台灣發動認知性攻擊，國安單位和資安單位都有所掌握。

羅秉成呼籲，假訊息跟現在的病毒一樣，傳播也很快，危害也很嚴重，跟現在的疫情一樣，若無自我保護功能，外部機制是有效性、有限性，換言之，假訊息這件事，每個人要做好自我防禦，不要製造、不要下載、不要轉傳、不要聽信，若每個人做好自律，假訊息的攻擊就會大減，法律相關規定很清楚，傳染病防治法規定假訊息罪，特別條例有把罪名增加到最高有期徒刑三年。

羅秉成提到，最近有一則假訊息指化學兵消毒，毒性非常重、不能在路邊飲食等，這則假訊息就是很典型的認知作戰，打擊國軍，讓社會恐慌，刑事警察局已啟動偵辦，也移送六個人，這是有刑責的，有法律責任的，國人千萬要小心要注意，不要被利用了，被當工具，把這樣的訊息轉傳出去，國安也好，資安也好，對假訊息這波的攻擊審慎以對，也積極查辦，請國人一起共同防禦，不要形成破口，若讓假訊息進來跟疫情兩相影響的話，對台灣社會秩序會產生影響。

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