　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

簡訊實聯制好方便！王國材：大眾運輸全面實聯制可行

▲▼政院簡訊實聯制記者會，政委唐鳳、發言人羅秉成、交通部長王國材出席。（圖／記者陳家祥攝）

▲政院簡訊實聯制記者會，政委唐鳳、發言人羅秉成、交通部長王國材出席。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

為了更方便民眾，行政院19日宣布「簡訊實聯制」系統上線，民眾只要掃描QR Code，無須再填寫個人資料即可完成資料登載。針對大眾運輸方面，目前雖然沒有強制進行實聯制，但交通部長王國材說，若實聯制能電子化，「全面落實是可行的」，但是否要強制要求要視指揮中心判斷而定。

有關公共運輸布設QR code部分，王國材表示，昨天就開始產生QR code，所以包括高鐵台鐵都在貼了。高鐵公司12個站全部會完成開始使用；台鐵239個站，在4個特等站，台北、台中、高雄、花蓮在19 日中午12點可建置完成；特等以下車站，共235個，在5月20日上午8點前全數建置完成。

另外，雙北4個國道轉運站，台北、市府、南港、板橋，總共92條國道客運會在20日陸續上線，其他條路線則會加速進行。

至於在地方政府主管的捷運、市區公車、計程車部分，王國材指出，目前捷運、市區公車多以電子票證乘車，鼓勵民眾將持有之電子票證記名後繼續使用，有記名就不必刷QR Code。

而若各地方政府如已建置實聯制系統，原則尊重繼續使用；但若地方政府尚未建置實聯系統者，建議使用本系統，且全面建置。

▲▼三級警戒後首個上班日 捷運台北車站人潮銳減 地下連通道空蕩蕩。（圖／記者屠惠剛攝）

在申請方式部分，王國材說，高鐵、台鐵由高鐵公司、台鐵局提出申請；國道客運、公路客運由由公路總局協助輔導業者申請；捷運、市區客運業者由各公司申請；全國計程車近9萬輛，數量較多，六都由交通局發印，非六都部分由公路總局統一申請後，發放給駕駛張貼使用。

王國材強調，未來進入運輸場站就要刷，另外，進入車廂也要刷，包括客運、公車、計程車也要刷，用這種方式未來可以提升整個疫調的效率。

媒體追問，日前說大眾運輸要全面落實實聯制有困難，如今便捷的QR Code服務上線，是否會調整規範？王國材表示，過去在公共運輸要實聯制非常困難，因為如果沒有用掃QR Code的方式是非常困難。這段時間很謝謝唐鳳政委，領導中華電信團隊開發出來，如果把他電子化，實聯制就是可行的。

車站場域是跟防疫量測體溫的通道放在一起，所以在車站就是以進車站做實聯制。國道客運、一般公車部分，QR Code會跟車牌號碼整合在一起，也就是刷哪個QR Code就知道搭哪輛公車。

計程車也一樣，交通局或公總會統一跟車隊、車行討論，最後的造冊也一樣，每個QR Code有專屬的計程車牌，以後在哪個地方搭哪輛計程車，用這種方式處理。王國材說，公共運輸是否強制實聯制，要看指揮中心對疫情發展，必要時就會變成強制。

ET快訊
快訊／台中今新增確診5例！2大學生染疫　市府15:00公布足
院內感染再增一家！　台北血液透析中心5人確診
快訊／新竹市今增2確診足跡　多家賣場、超商
全國三級警戒　9大防疫重點一次看
陳時中將公布確診者足跡熱點　加開篩檢站
全國升三級警戒　陳時中：疫情記者會每日加開「上午場」
增267例本土　北市73例和萬華阿公店有關
快訊／本土267例縣市分布曝光！新北市129例最多、台南出現
快訊／陳時中宣布：全國即起升三級防疫警戒
快訊／本土病例+267例　連續5天病例破百
LIVE／傳確診比昨天多「全國升三級」　陳時中最新說明
快訊／地方防疫狀況不佳！全國升級三級警戒　中央出手統籌
獨／全國升三級警戒　政府研擬「全國4級軍警人車管制」
全台44學生確診！　救護車深夜載走朝陽科大染疫生

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

LIVE／本土增267例「新北129例最多」！　侯友宜召開記者會公布足跡

院內感染再增一起！　羅一鈞：台北血液透析中心5人確診

蔡英文推實聯制4大優點　個資不留店家…僅供指揮中心疫調使用

侯友宜喊封城、準四級部署、蓋方艙醫院　羅致政嗆：瞎忙還是裝忙

快訊／地方防疫狀況不佳！全國升級三級警戒　中央出手統籌

獨／全國升三級警戒　政府模擬「全國軍警人車管制」

「確診數會拋物線式上升」　防疫專家：4月前台灣是真的沒疫情

40萬劑AZ疫苗下午抵台　王定宇：國民黨不必推銷中國疫苗了

好上手！實測簡訊實聯制超簡單　店家QR碼申請步驟一次看

簡訊實聯制好方便！王國材：大眾運輸全面實聯制可行

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

大媽無罩鬧銀行問實名制是啥？ 保全帥喊：給我戴起來！亂七八糟

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

信義無罩哥再鬧松菸誠品踢鐵板　工作人員堅定驅離：亂什麼意思

兩車「相互擠」？騎士過彎想超車　右側硬鑽...下秒直撞上慘摔倒地

平頭哥慘了「不戴口罩還打店員」 侯怒：最重罰！動員千人全市稽查

「請支援輸贏！」女客怒扯下口罩　全聯店員肉搏壓制：妳等警察來

【社畜時代】 吃我喝我用我 蹭飯同事要不要臉?｜EP.319

平頭哥「不戴口罩、拒填實聯制」 店員：法律有規定！竟被狂打在地

新手爸「半夜1打2新生兒」全紀錄 徹夜沒睡狂餵奶！崩潰：救命R～

LIVE／本土增267例「新北129例最多」！　侯友宜召開記者會公布足跡

院內感染再增一起！　羅一鈞：台北血液透析中心5人確診

蔡英文推實聯制4大優點　個資不留店家…僅供指揮中心疫調使用

侯友宜喊封城、準四級部署、蓋方艙醫院　羅致政嗆：瞎忙還是裝忙

快訊／地方防疫狀況不佳！全國升級三級警戒　中央出手統籌

獨／全國升三級警戒　政府模擬「全國軍警人車管制」

「確診數會拋物線式上升」　防疫專家：4月前台灣是真的沒疫情

40萬劑AZ疫苗下午抵台　王定宇：國民黨不必推銷中國疫苗了

好上手！實測簡訊實聯制超簡單　店家QR碼申請步驟一次看

簡訊實聯制好方便！王國材：大眾運輸全面實聯制可行

大樓防疫禁帶看　房仲曝線上實景看屋量大增

LIVE／本土增267例「新北129例最多」！　侯友宜召開記者會公布足跡

快訊／台中今新增確診5例！2大學生染疫　市府1500公布足跡

不要為求安心去採檢！陳時中曝「關鍵條件」：2族群沒篩檢必要

院內感染再增一起！　羅一鈞：台北血液透析中心5人確診

彰化葡萄果農無辜被退訂！　農委會：新冠肺炎不會感染農產品

台灣馬自達防疫急動員　到府賞車、預約牽送車保養讓車主很有感

再生能源公司月花68萬租國泰置地高樓層　破今年紀錄

彭佳慧罕見解放大秀舞技！　被讚「根本蔡依林」...害羞說話了

升三級還有八大偷營業！陳時中：「害人害己」抓到一定重懲重罰

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

政治熱門新聞

懶人包／簡訊實聯制5大QA一次看

政院推簡訊實聯制　掃描QR Code後免填資料

獨／全國升三級警戒　政府模擬「全國軍警人車管制」

全國通用簡訊實聯制今上午11時亮相

萬華確診婦「等不到病床」在家死亡　藍委怒了

掃QR Code、按連結、發送簡訊！政院推簡訊實聯制填寫超簡單

快訊／地方防疫狀況不佳！全國升級三級警戒　中央出手統籌

快訊／及時雨！政院：40萬劑AZ疫苗下午4點抵台

簡訊實聯制上路　掃QR Code免簽名

快訊 / 侯友宜宣布增設3快篩站：永和耕莘、樂生、土城醫院

嗆爆台電理由一堆就是「缺電」　黃士修點出關鍵讓反核惦惦

新北106例足跡曝 ！林口高爾夫、景安家樂福、板橋環球、碧潭大潤發

北捷：1280月票可依比例退費

「確診數會拋物線式上升」　防疫專家：4月前台灣是真的沒疫情

更多熱門

相關新聞

輕症Ct值30↓「發病超過10天」　送集檢所7天免採檢可回社區

輕症Ct值30↓「發病超過10天」　送集檢所7天免採檢可回社區

國內爆發本土疫情，雙北提升三級警戒，患者劇增也衝擊國內醫療量能，繼提出加強版集中檢疫所收治無症狀、輕症患者之後，傳出指揮中心研擬再放寬解隔離標準。指揮中心專家諮詢小組成員黃高彬證實，上周專家小組已經決議方案，當住院者無症狀或者輕症，距離發病達到10天，Ct值採檢大於30可以解除隔離，若Ct值小於30則移往集中檢疫所7天，期滿不用採檢即可解除隔離。

快訊／國泰金證實仁愛大樓員工確診　接觸者核酸檢測公司埋單！

快訊／國泰金證實仁愛大樓員工確診　接觸者核酸檢測公司埋單！

收很多確診！北市聯醫現況曝　醫：我要打四個

收很多確診！北市聯醫現況曝　醫：我要打四個

國安系統掌握：北京認知作戰攻台5大目標

國安系統掌握：北京認知作戰攻台5大目標

北京下令認知作戰　政院：傳假訊息最重處3年有期徒刑

北京下令認知作戰　政院：傳假訊息最重處3年有期徒刑

關鍵字：

行政院蘇貞昌新冠肺炎實名制實聯制

讀者迴響

熱門新聞

將宣布全國三級警戒！陳時中1400說明

用電恐再創新高！台電改停電規則：A到F組輪流實施

台大醫院員工確診「已有10人陽性　即起停收病人

即／高雄市衛生局證實！　美術館區也淪陷

單親媽確診送醫！國小女兒也染疫「獨自在家挨餓」

即／高雄市疫情有重大變化？市府10點加開緊急記者會

扯謊無同桌葡萄媽！　女保險員確診害髮型師染疫

即／朝陽科大疑學生確診　中市府清消大隊急派員消毒

醫坦言：現在封城也沒用！　專家點出3關鍵拖垮台灣

懶人包／簡訊實聯制5大QA一次看

政院推簡訊實聯制　掃描QR Code後免填資料

輿情衝擊難承受　蘇揆一通電話錯過防堵黃金時刻

和買春男住亞東同樓層確診亡　女兒心碎曝內幕

物流車起火防疫酒精近乎全毀　警消國3上緊急搶救

嘉義市也淪陷！　北部民眾搭高鐵南下出遊檢出陽性

更多

最夯影音

更多
台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲
大媽無罩鬧銀行問實名制是啥？ 保全帥喊：給我戴起來！亂七八糟

大媽無罩鬧銀行問實名制是啥？ 保全帥喊：給我戴起來！亂七八糟

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

信義無罩哥再鬧松菸誠品踢鐵板　工作人員堅定驅離：亂什麼意思

信義無罩哥再鬧松菸誠品踢鐵板　工作人員堅定驅離：亂什麼意思

兩車「相互擠」？騎士過彎想超車　右側硬鑽...下秒直撞上慘摔倒地

兩車「相互擠」？騎士過彎想超車　右側硬鑽...下秒直撞上慘摔倒地

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面