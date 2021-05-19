簡訊實聯制好方便！王國材：大眾運輸全面實聯制可行

▲政院簡訊實聯制記者會，政委唐鳳、發言人羅秉成、交通部長王國材出席。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

為了更方便民眾，行政院19日宣布「簡訊實聯制」系統上線，民眾只要掃描QR Code，無須再填寫個人資料即可完成資料登載。針對大眾運輸方面，目前雖然沒有強制進行實聯制，但交通部長王國材說，若實聯制能電子化，「全面落實是可行的」，但是否要強制要求要視指揮中心判斷而定。

有關公共運輸布設QR code部分，王國材表示，昨天就開始產生QR code，所以包括高鐵台鐵都在貼了。高鐵公司12個站全部會完成開始使用；台鐵239個站，在4個特等站，台北、台中、高雄、花蓮在19 日中午12點可建置完成；特等以下車站，共235個，在5月20日上午8點前全數建置完成。

另外，雙北4個國道轉運站，台北、市府、南港、板橋，總共92條國道客運會在20日陸續上線，其他條路線則會加速進行。

至於在地方政府主管的捷運、市區公車、計程車部分，王國材指出，目前捷運、市區公車多以電子票證乘車，鼓勵民眾將持有之電子票證記名後繼續使用，有記名就不必刷QR Code。

而若各地方政府如已建置實聯制系統，原則尊重繼續使用；但若地方政府尚未建置實聯系統者，建議使用本系統，且全面建置。

在申請方式部分，王國材說，高鐵、台鐵由高鐵公司、台鐵局提出申請；國道客運、公路客運由由公路總局協助輔導業者申請；捷運、市區客運業者由各公司申請；全國計程車近9萬輛，數量較多，六都由交通局發印，非六都部分由公路總局統一申請後，發放給駕駛張貼使用。

王國材強調，未來進入運輸場站就要刷，另外，進入車廂也要刷，包括客運、公車、計程車也要刷，用這種方式未來可以提升整個疫調的效率。

媒體追問，日前說大眾運輸要全面落實實聯制有困難，如今便捷的QR Code服務上線，是否會調整規範？王國材表示，過去在公共運輸要實聯制非常困難，因為如果沒有用掃QR Code的方式是非常困難。這段時間很謝謝唐鳳政委，領導中華電信團隊開發出來，如果把他電子化，實聯制就是可行的。

車站場域是跟防疫量測體溫的通道放在一起，所以在車站就是以進車站做實聯制。國道客運、一般公車部分，QR Code會跟車牌號碼整合在一起，也就是刷哪個QR Code就知道搭哪輛公車。

計程車也一樣，交通局或公總會統一跟車隊、車行討論，最後的造冊也一樣，每個QR Code有專屬的計程車牌，以後在哪個地方搭哪輛計程車，用這種方式處理。王國材說，公共運輸是否強制實聯制，要看指揮中心對疫情發展，必要時就會變成強制。