收很多確診！北市聯醫現況曝　「醫師章魚哥」：我要打四個

▲蘇一峰一人要負責4個門診。（圖／翻攝蘇一峰臉書）



記者陳俊宏／綜合報導

本土疫情嚴峻，台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰今天（19日）表示，目前北市聯合醫院收治很多確診病人，內科醫師分成好幾組，分艙分流，其中一組專門照顧COVID病人，暫停院外醫師的支援，而照顧COVID的醫師門診就請其他醫師支援了。

「同島一命，分艙分流。」蘇一峰在臉書說，小弟門診身兼四個門診，包含胸腔、感染X2、免疫風濕，「我要打四個！」他指出，病人進來輪流報要看的科別，小弟手忙腳亂結束這一回合，「此時我是醫師章魚哥……中間還打電話跟其他醫師求教討論。」

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▼台北市立聯合醫院和平婦幼院區。（圖／記者李毓康攝）



對此，許多網友留言，「辛苦了！要保重身體」、「蘇醫師辛苦了！請保護好自己！該休息時也請休息」、「醫生真的偉大，在第一線打仗」、「第一線醫護人員辛苦了」。

對於台大醫院工務室員工10人染疫，蘇一峰提到，台大也被病毒攻破了，看著友軍一個一個中彈，戰場上真的是槍林彈雨，人人自危；小弟一樣建議雖然有院內感染，但是不要封院，醫院繼續運作才能保持醫療量能，戰力吃緊，希望中彈的同伴能繼續留在前線一起打仗。

▼蘇一峰發文。（圖／翻攝蘇一峰臉書）

