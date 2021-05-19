國安系統掌握：北京認知作戰攻台5大目標　策動可協力政治人物

▲溪湖鎮化學兵進駐大消毒。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者陶本和／台北報導

在台灣疫情升溫之際，國安系統掌握到，中共啟動新一波「認知作戰」，北京下達5大目標，包括：深化內部矛盾、遲滯疫情緩和速度、降低整體生產動能、瓦解經濟與股市與挫折台灣人的支持自信；而操作手法，就是利用Line、臉書，並策動可協力政治人物、媒體等。

根據國安系統掌握的情資，在台灣疫情升溫之際，假訊息的數量攀升，這與中共啟動新一波對台認知作戰有高度相關；據悉，北京高層在12至13日前後啟動認知作戰，藉此操弄台灣民心，趁亂以假訊息擴大台灣內部矛盾，目標瓦解抗疫動能。

國安系統掌握訊息指出，北京方面下達5大目標，包括：深化內部矛盾、遲滯疫情緩和速度、降低整體生產動能、瓦解經濟與股市、挫折台灣人的支持自信等。

在操作手法上，國安系統評估，包括利用Line的群組、臉書等社群軟體，其中包括許多非公開社團，皆是澄清資訊較難觸及的領域；同時，藉由大陸媒體、台商，以及可以策動協力的政治人物、媒體來發動。

至於認知作戰的訊息內容，包括認同「中國大陸製疫苗」，以及攻擊政府無力取得疫苗等。國安人士分析，從相關文字中可以看出端倪，用字多使用中國慣用名詞，好比「被世衛認證通過的國藥集團生產之滅活疫苗」一句，其中「滅活疫苗」正是中國用語，台灣則慣用「減毒疫苗」。

事實上，對於台灣使用中國疫苗，涉外高層表示，從前總統馬英九政府至今，就不曾更改過的法規規定，明令不准中國大陸的相關製劑進口。

涉外高層指出，以全世界疫苗接種率超過五成的國家來說，接種輝瑞疫苗為主的以色列，施打AZ為主的英國，國內的疫情狀況都獲得明顯的改善；同時，接種率也是名列前茅的智利，中歐的匈牙利，卻在普遍性的接種中國疫苗後，疫情仍不斷升溫。

至於台灣在疫苗的取得上，國安人士表示，台灣取得國外疫苗，最大的阻力就是中國大陸，這在國際公衛圈都清楚，台灣透過世界衛生組織的COVAX，兩次取得AZ疫苗，都有被大陸干擾情勢。