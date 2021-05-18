竹北高鐵6+PLAZA休館！新竹首家賣場自主停業　商辦物流人流列管



▲暐順集團宣布，竹北高鐵6+PLAZA配合防疫，至19日起自主休館至28日。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

因應新冠肺炎疫情嚴峻，為了維護顧客以及員工健康與安全，暐順集團表示，除了全力配合落實政府防疫措施之外，旗下事業體用最高規格守護員工與顧客安全。其中位於新竹高鐵站前的6+PLAZA廣場，自5月19日起休館至5月28日止。

暐順集團表示，暐順經貿大樓B1至5F為6+PLAZA廣場，配合防疫將於明日起自主休館至28日止；其餘商辦區域也配合防疫，實施電梯樓層分流，商辦用戶包裹派送，直接由暐順員工於一樓櫃台統一收發，再由櫃檯統一通知各家公司下樓領取，包裹上樓前也會先消毒，入口大門除使用熱顯儀監測外，對於任何人員進入大廳或於門口處均採「實聯制」，全程配戴口罩，另增設『外送餐點取餐處』，嚴禁外送人員進入大樓內，公共區域及電梯定時噴灑酒精消毒，並全面進行人流管制。

另外，位於新竹市大學路的暐順麗緻飯店，強化大門管制，除使用熱顯儀監測外，對於任何人員進入大廳或於門口處均採「實聯制」，全程配戴口罩，另增設「外送餐點取餐處」，嚴禁外送人員進入館內；營運區域每兩小時進行酒精消毒作業，公共區域及客房區域每兩小時進行消毒；電梯採人數限制。至於用餐顧客，採取梅花座，限制每桌人數上限，將桌距拉長至防疫規格100公分，早餐時段採分流且提供全個人套餐。

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