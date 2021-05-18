快訊／竹縣再增3場所停業：娃娃機、桌遊店、室內泳池



▲繼雙北、桃園宣布無人管理的娃娃機、扭蛋機店即日起停業後，彰化、基隆、新竹縣也宣布跟進。（圖／記者唐詠絮攝）

記者陳凱力／新竹報導

本土疫情升溫，繼雙北、桃園、基隆等地宣布無人管理的娃娃機店及扭蛋機店，即日起至6月8日停止營業，新竹縣府也在18日午後宣布跟進，新竹市府目前正加緊腳步討論，預計下午會有結果。

本土疫情連續3天破百例，讓各縣市政府繃緊神經，拉高警戒規格。桃園市16日率先開槍，下令夾娃娃機店強制暫停營業，17日雙北、台中也宣布夾娃娃機店即刻關閉，18日上午苗栗縣政府則宣布要求業者派專人於營業場所24小時執行第二級防疫措施。

18日午間，新竹縣也宣布跟進無人管理的娃娃機店及扭蛋機店暫停營業，縣府表示，除原本25處停業別場所外,另增加3項營業場所禁止營業,分別為1.選物販賣機(夾娃娃機)、2.休閒活動場館(如橋牌社、棋藝社及桌遊店)、3.室內游泳池，新竹縣政府聯合稽查小組持續要求公告業別停業至6月8日，盡全力防堵易傳染高風險場所群聚。

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▲新竹縣28項停業別。（圖／新竹縣府提供）

28大休閒娛樂場所應關閉項目：1.歌廳、2.舞廳、3.夜總會、4.俱樂部、5.酒家、6.酒吧、7.酒店(廊)、8.錄影節目帶播映場所(MTV)、9.視聽歌唱場所(KTV)、10.理容院(觀光理髮、視聽理容)、11.指壓按摩場所、12.健身休閒中心(含提供指壓、三溫暖等設施之美容瘦身場所)、13.保齡球館、14.撞球場、15.健身中心(含國民運動中心)、16.室内螢幕式高爾夫練習場、17.遊藝場所、18.電子遊戲場、19.資訊休閒場所、20.休閒麻將館、21.釣蝦場、22.陪侍小吃部、23.護膚店、24.夜市、25溫泉業(大眾池暫停開放) 外，26.選物販賣機(夾娃娃機)、27.休閒活動場館(如橋牌社、棋藝社及桌遊店)、28.室內游泳池及其他類似高風險場所。

縣府說明，此波停業項目中，只要有設置娃娃機台，不論有人、無人顧機台，皆屬於停業範圍，若單純只有扭蛋店、未設置娃娃機，則不算停業範圍內，不過因疫情隨時變化，停業項目也會根據現況做滾動式調整，若有更動，會再另行公布。

新竹市府部分，目前仍在研議中，預計稍後會宣布結果。

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