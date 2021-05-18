疫情擴散！司法院通令全國各級法院暫緩開庭

▲司法院通令全國各級法院均暫緩開庭。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

新型冠狀病毒COVID-19疫情持續升溫，由於全國各地均有出現本土確診案例，為了防疫優先，司法院通令全國各級法院，自19日起至28日止，原則上應暫緩開庭。但具時效性（如被告在押、宣示判決）、緊急性（如強制處分、證據保全事件）、必要性（其他認有即時處理必要）之案件，仍可開庭。另外，依照司法院所訂立之標準，以法律審為主的最高法院，雖法官評議時須5名法官共同為之，但若做好視訊評議或適當防護措施，而不違反室內聚會5人以上的規定，最高法院內各庭仍可進行評議。

以下為司法院新聞稿全文：

自5月19日起至同月28日止，暫緩開庭措施擴及全國各級法院新聞稿

中央流行疫情指揮中心（下稱指揮中心）於今（18）日公布確診本土病例為240例，累計自5月13日起至今，公布確診本土病例已超過千例，除業經提升疫情警戒等級至第三級之臺北市、新北市外，其他縣市亦陸續出現確診本土病例，似有擴散現象，甚至出現二級警戒區域之確診病例至多個法院出庭之情形。司法院本於防疫優先原則，降低群聚感染風險，避免疫情進一步擴散，並維持公務必要服務，維護洽公民眾與同仁安全，決議自5月19日起至同月28日止，暫緩開庭措施擴及全國各級法院：

一、原則上全面暫緩開庭：自5月19日起至同月28日止，暫緩開庭措施擴及全國各級法院，但具時效性（如被告在押、宣示判決）、緊急性（如強制處分、證據保全事件）、必要性（其他認有即時處理必要）之案件，不在此限，其他在法院及所屬機關內、外所舉辦有院外人員參與之業務或活動，亦依上述原則辦理。本院將延長辦案期限、調整管考措施，以資配合。

二、各級法院如認有應例外開庭之情形，將以適當方式通知當事人及其他訴訟關係人。

三、其他審判及行政工作（如撰寫判決書、聯合服務中心等）如常進行。