「封島」斷疫情？ 澎縣府：無權限　但花火節所有場次喊卡

▲為了避免疫情傳播，澎湖花火節所有場次喊卡。（圖／澎湖縣政府提供；以下同）

記者胡至欣／整理報導

台灣本島確診病例持續增加，離島居民也繃緊神經，深怕觀光客帶來疫情，要求「封島」的聲浪四起，對此，澎湖縣政府表示「沒有權限禁止遊客入境，但已全面停辦觀光活動」，同時也要求業者暫停接單，更下達口罩令，呼籲遊客暫緩到澎遊程。

▲澎湖縣府下達口罩令，5/20起外出需全程戴口罩。

澎湖縣政府指出，目前國內無任何縣市實施「封島」、「封城」，但本土疫情爆發後，6/8前的澎湖國際海上花火節已在第一時間喊卡，眼見疫情更為嚴峻，現階段又進一步停辦所有花火節觀光活動，將視疫情狀況，再發布後續場次日期；此外，澎湖境內文旅場館皆已關閉，觀光業者陸續暫停接單，加上疫情升溫後，許多遊客自發性取消旅遊行程、航空公司因市場機制陸續減班，入境人數已大幅減少，從13日8,401人，到17日已降至2,203人，但還是呼籲遊客暫緩到澎湖旅遊，減輕澎湖的防疫負擔。

▲澎湖縣重啟港埠入境紅外線體溫儀。

為了避免疫情在菊島肆虐，澎湖縣除了重啟港埠入境紅外線體溫儀、停駛台灣好行、停止南海之星延航高雄、禁止休閒娛樂場所營業、停止開放龍門閉鎖陣地、澎湖海洋地質公園中心、生活博物館等場館，並嚴格實施戶外景點人流管控，也至奎壁山摩西分海、隘門沙灘、山水沙灘等旅遊熱點，以大聲公廣播及手舉宣導牌方式，提醒遊客出門務必全程戴口罩及保持社交距離，以阻絕病毒傳播。

▲馬公分局加強宣導戴口罩 。

除此之外，澎湖縣府更下達口罩令，5/20起外出需全程戴口罩，經勸導不聽者罰鍰3,000元，盼能達到遏阻效果；而在營業場所則落實「用餐實聯制」、環境定期消毒、服務人員配戴口罩、協助顧客量測體溫、手部消毒、公筷母匙等個人防護措施，多管齊下，希望民眾、遊客全力配合，不讓零確診的澎湖失守！