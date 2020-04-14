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受疫情減班失業　全台第一處新竹市聯合紓困服務中心啟用

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▲「新竹市聯合紓困服務中心」，今早正式上路。（圖／新竹市政府提供）

▲「新竹市聯合紓困服務中心」，今早正式上路。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

新竹市政府成立全台第一間由地方政府成立的「新竹市聯合紓困服務中心」，今早正式上路，跨局處提供各項紓困補助與貸款協助，無論是減班與失業勞工、服務業業主、夜市攤商、公司企業，五大對象的紓困疑難雜症都可來洽詢失業與薪資補助、利息補貼、水電減免等，新竹市長林智堅指出，透過單一窗口，助民眾以最快速度媒合到合適紓困方案，市府今起更主動出擊，將資訊主動提供給各產業工會，一般民眾只需撥打1999，或於周一到五上班時間至市府中庭現場即可諮詢。

林智堅表示，新竹市聯合紓困服務中心有兩大特色，是全台第一個由地方政府成立的實體聯合服務中心，整合中央加地方及市府跨局處所提出的紓困措施，讓有需要的企業與民眾可以透過單一窗口，一站搞定所有的諮詢與補貼紓困服務。

由產發處、勞工處、城銷處及稅務局所提供的服務包括減班與失業勞工的薪資及受訓補貼、子女就學補助，針對服務業雇主的發薪補助、水電減免，公司團體的職安衛生設備補助添購，甚至夜市攤商的快速融資與利息補貼等，除此之外，各行各業的水電費減收、緩繳稅款、旅行業停止出入團補助、營運及振興貸款、利息補貼等不同層面的諸多協助方案都可透過此單一窗口得到所需的資訊。

林智堅提到，為了讓相關業別能夠獲得充足資訊，市府主動出擊，致電關懷各產業工會，告知市府所提供的各項幫助；今(14)日現場林智堅更致電給廚師工會，主動提供各項紓困資訊，請工會周知各會員；「市府用心、市民放心」林智堅市長強調，市府會與市民及企業站在一起，提供必要的協助，一同度過疫情難關。

產業發展處表示，「新竹市政府聯合紓困服務中心」已蒐集經濟部、勞動部、觀光局、交通部、公用事業單位所提出的各項振興紓困措施資訊，提供民眾統一諮詢服務，希望承擔起地方與中央轉接的橋樑，透過專人服務、專線洽詢功能，諸如企業融資、利息延繳補貼、水電減免或技術轉型等問題皆可進線諮詢。服務中心也會依據企業與民眾個案的需要，協助轉介其他相關局處主動回應處理。

聯合紓困服務中心，地點位於市府中庭，服務時間為上班日上午8:30至下午5點，電話5216121分機634~637或撥打1999即可協助轉接，歡迎有需求者多加使用。

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