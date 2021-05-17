本土確診333例再創單日新高　王定宇點出「3點正向訊息」

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情大爆發，中央流行疫情指揮中心17日公布，全台新增333本土病例，再度創下單日新高。對此，民進黨立委王定宇表示，目前雖然確診者數字創新高，但是有三點正向訊息，包括區域仍集中於雙北為主、感染源不脫離已知的四個途徑，以及確診病例增加尚屬平緩，沒有幾何式暴增。

王定宇指出，今天感染源也多數為已知的四個途徑，包括「華航諾富特」、「新北獅子會前會長相關」、「萬華茶室和萬華地區」以及「宜蘭電子遊藝場相關」，後三者的病毒定序與「華航諾富特」完全相同。

王定宇說明，而且疑似源頭的「華航諾富特」，目前已經沒有新增病例了。增加的斜率還算小（平緩），顯示目前的防堵還算有效，穩住陣腳不要恐慌，我們可以戰勝這波疫情。

王定宇表示，國內新冠肺炎疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心宣布「關閉台灣國境」，自5月19日零時起至6月18日止，暫緩未持有我國居留證之非本國籍人士入境，並暫停旅客來台轉機。

王定宇指出，雙北6間醫院發生「院內確診」，許多人質疑這是醫療體系淪陷，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，到昨天為止雙北有6醫院出現「院內確診」，但是只有亞東醫院一間屬於「院內感染互相傳播」，亞東醫院群聚感染7人確診患者曾出入萬華茶藝館。

王定宇也提及，另有北部某區域醫院傳出醫護確診，羅一鈞也證實，有4名護理師驗出陽性，但Ct超過34，還要抗體確認屬於偽陽性或者是久遠的感染。

王定宇說，新北市蘆洲警分局成州派出所一名員警14日晚間就發現有輕微症狀，隨即前往醫院篩檢，16日晚間接獲衛生局通報確診，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天證實此事，有地方人士跟獅子會有互動，員警是跟地方人士接觸確診，來源清楚。

王定宇說明，新冠肺炎本土疫情升溫，各界特別關注是否有可能進入第四級封城，指揮中心指揮官陳時中今天也表示，封城屬於第四級警戒的人流管制，連續14天每天平均新增100例以上，而且半數感染源不明，目前離這個標準還有段距離，不必過度恐慌。

王定宇也說，原來認為是4月6日發病的確診者，是否就是最早的傳播源，指揮中心則表示，該例的上呼吸道原先就有了，後來根據相關檢驗，已將該例的發病日改為5月14日。

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