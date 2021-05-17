童仲彥直擊龍山寺「低胸背心女拉客」！曝4人擠小套房：這裡最毒

記者施怡妏／綜合報導

前台北市議員、金色力量黨主席童仲彥在本月12日晚間公開一段「茶藝館包廂內部」影片，引起網友熱議，如今疫情爆發，他前往萬華茶室一窺究竟，發現很多中國籍的女子還住在裡面，甚至持續在龍山寺拉客，也透露小姐們為了省錢，常常3、4個人擠一間小套房，「地方大老指出，這裡是最毒的」。

▲茶室小姐拉客。（圖／翻攝自Facebook／台灣阿童─童仲彥）

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童仲彥在個人臉書發文，地方熟悉茶室街生態的大老提醒，西園路、和平西路和廣州街這個區塊，有很多中國女子還住在裡面，平時在茶室工作，只有睡覺才回家，為了省錢3、4個人住在一間小套房，「現在就算有病，也不會出來篩檢」。

童仲彥到龍山寺現場直擊，發現一名穿著白色低胸的小姐，站在人群中一邊滑手機一邊尋找客人，鎖定目標後，該小姐直接走向前，「人與人的連結談價錢」，只見兩人談論約一分鐘，期間一名阿伯經過，還看了一下兩人，阿伯全程將雙手抱在胸前，最後默默的走掉，小姐被拒絕後走回原本的地方，繼續尋找下一位客人。





▲小姐們怕被關注，已經流竄到河濱公園。（圖／翻攝自Facebook／台灣阿童─童仲彥）

童仲彥指出，小姐們為了怕被關注，已經流竄到河濱公園或是社區公園，「阿童目擊他們喝酒、咆哮、不戴口罩，這些都是北市府得注意的」，建議台北市長柯文哲立即挨家挨戶清查，落實茶室工作者及客人建冊調查篩檢，並思考遊民安置問題，「最重要的是，該是正視成立合法性專區，這有助社區公共衛生的政策了」。