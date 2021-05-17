快訊／國防部下令「外島官兵暫停返台」　軍校同步管制外出

▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情升溫，國防部17日下令，外島防區官兵暫停返台休假，軍校也暫停休假外出，即日起管制到5月28日止，部隊將在疫情和緩後即實施補修，軍校則調整至暑假補休。

國防部表示，因應當前疫情嚴峻，為維護官兵健康，並考量外離島地域特性及防止疫情擴散，各外離島防區自5月18日起迄5月28日止，暫停官兵返台休假，所影響的假期，待疫情和緩後即實施補休。

國防部說明，防區官兵如有特殊家庭及個人緊急事故，可依規定程序實施請假，由各防區指揮官核准後實施。至於已返台休假官兵，應確實做好量測體溫、自主健康管理等防疫工作，每日定期回報並按時返回防區收假。

此外，國防部也下令，國軍各軍事校院學生均於16日收假，並於校區內學生寢室採線上教學。有關學員生休假部分，管制休假至5月28日止，所影響的假期，調整於暑假補休。

國防部強調，軍校內所有人員以細分建制最小化為原則，實施分流及區隔管理，全程配戴口罩，每日實施體溫量測兩次，並落實個人防護，保持社交安全距離。

國防部也說，已請各軍事校院配合寄發家屬聯繫函，說明學校防疫管制作法；學生、學員如有特殊家庭及個人緊急事故，一樣可依規定程序實施請假，由准假權責長官核定後實施。

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