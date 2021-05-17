超安心的防疫App保護自己與他人　台南市衛生局鼓勵下載

▲台南市衛生局鼓勵民眾下載「台灣社交距離App」，及時掌握與確診者是否接觸，保護民眾與家人安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央疫情流行指揮中心公告新增335例COVID-19確診，333例本土、2例境外移入，且足跡至全台各縣市，疫調相當困難，台南市衛生局指出，目前台南市已升級為準3級防疫，若想及時掌握與確診者是否接觸、保護民眾與家人了解有無確診者，可下載「台灣社交距離App」以保護隱私且尊重使用者意願為最高原則。

台南市衛生局建議民眾搭乘大眾交通運輸，如公車、火車及客運等等，使用電子票證搭乘，包括一卡通、悠遊卡及icash2.0，並記得上網登入「記名」實聯制，曾經於哪一站出入，都能清楚記載，使用有具名、實聯制的電子票卡乘車，以便查詢相關足跡。

台南市衛生局指出，目前台南市已升級為準3級防疫，若想及時掌握與確診者是否接觸、保護民眾與家人了解有無確診者，可下載「台灣社交距離App」以保護隱私且尊重使用者意願為最高原則，對於個人隱私的保障優於《歐盟的一般資料保護規範》(GDPR)。此APP無須註冊，也不會上傳任何個人資料，功能主要是利用藍牙技術，記錄接觸對象去識別化資料，不包括地點定位資訊，相關接觸資料僅儲存於個人手持裝置端14天，不會上傳到任何雲端服務。當使用者接獲通知為確診者時，經衛生單位徵得確診者同意後可上傳資料，App將主動通知過去 14 天曾接觸過的對象（例如曾與確診者於2公尺內接觸2分鐘以上者）並出現警示畫面，提醒用戶注意最近的身體狀況。當用戶收到提醒後，請主動與防疫人員聯繫，減少疫情擴散機會，保護大眾健康。該App使用說明、宣導影片、懶人包及常見問答集已放置於衛生福利部疾病管制署全球資訊網/嚴重特殊傳染性肺炎/臺灣社交距離App及採檢地圖項下，提供民眾參考運用。

「台灣社交距離App」可在保障個人隱私條件的前提下，在發現COVID-19確診者的第一時間，及時通知曾與確診者有過接觸的使用者，可有效輔助疫情調查效率及發掘可能風險個案，阻斷疾病傳播，利人利己，黃偉哲市長再次呼籲市民朋友減少不必要外出活動，上下班途中，請全程佩戴口罩，勤洗手，並隨身攜帶75%酒精消毒雙手，讓我們跟大家一起共同防疫，守護台灣。

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