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板橋、萬華居民改「戶外看診」馬偕禁令是全台首例？陳時中回應了

▲▼指揮中心指揮官陳時中。乾淨版畫面。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（17）日公布333例確診病例，萬華、板橋重災區就佔了130例。為確保醫療量能，馬偕醫院宣布即起針對萬華、板橋居民改為戶外門診，被問及是否為禁止特定居民看診首例？指揮官陳時中回應了。

陳時中下午在記者會上表示，馬偕醫院的項措施比較類似設在戶外設發燒篩檢站，讓醫護人員可以在通風良好可以做好的評估，確保院內受到感染可能性降到最低。現在因應疫情希望醫院能夠將載，醫院的確可以在兼顧量能的前提下，對緊急與非必要性做適當安排。

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馬偕醫院因應疫情升溫，發布6項配套措施如下：

一、 民眾入院前仍需插健保卡，自5月17日起，若曾於本院就診過登記地為萬華、板橋居民，請改至戶外門診就醫。若民眾曾有相關風險區域活動史(如萬華、和平醫院、板橋...等)，若有就醫需求，亦請直接至戶外門診就醫。
二、 自5月17日起，除特殊情況外，全院禁止探病。
三、 因COVID-19疫苗配送數量限制，自5月18日起取消已預約「公費」及「自費」疫苗注射，後續將視疫苗配送情形，再行開放；並優先保留原預約遭取消民眾，請再注意醫院網頁及掛號網頁公告。
四、 自5月18日起，持有慢性病連續處方箋的病人，可申請預約慢箋領藥，領藥時請至戶外領藥窗口（中山北路/民生西路口組合屋)領藥，減少您出入醫院之機會。
五、 自5月18日起至5月31日，夜診暫停。
六、 自5月18日起至5月31日，暫停(延遲)非急迫性之住院、手術(門診手術)、檢查、美容、健康檢查、物理及職能復健、語言治療。

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