雲林縣府18日起啟動異地辦公　學生請假不列出缺紀錄

▲縣長張麗善表示，縣府異地辦公從明(18)日起啟動，公務訓練及研習均停止、非必要不外地洽公。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

新冠狀病毒疫情嚴峻，國內本土疫情昨天增加206例，雲林縣政府17日上午召開緊急會議，針對防疫措施項目補強。除圖書館、游泳池全面暫停服務，各校學生請假應予以准許，且不列出缺席計算及扣分；雲林縣政府亦於明天開始啟動異地辦公。營業場域將加強督導稽查，不配合戴口罩即開罰。

雲林縣長張麗善指出，雖縣內沒有本土確診，但國內疫情擴大，本土確診案例激增，雲林縣防疫進入準三級狀態，針對室內空間加強防疫，公私立游泳池即日起至5月28日暫停服務，縣轄內圖書館、文化中心、展館關閉至5月28日，另雲林縣公共圖書館(含20鄉鎮圖書館、分館）展延書籍、DVD、雜誌，歸還、取書日期至6月15日。

張麗善表示，縣府異地辦公從明(18)日起啟動，員工進入縣府須配戴識別證，洽公實聯制、須戴口罩即量測體溫，雲林縣政府公務訓練及研習均停止、非必要不外地洽公，盡量使用視訊或電子公文。學校部分，若因疫情考量需要，學生防疫假不列入出缺席計算，也不扣分，教室即使開冷氣仍需開窗保持通風。

張麗善說，目前未考慮施行國三、高三生全面停課，因考量家長不一定都有辦法照顧，萬一跑出門反而造成移動群染疫危機，家長可以自行照顧的就可以視狀況幫孩子請假，這部分我們採自由選擇方式。

張麗善強調，縣府積極爭取集中檢疫所及快篩試劑，另防疫旅館也積極預防整備。請鄉親不要輕忽這波疫情，一起減少非必要移動，盡可能待在家裡，若要出門一定要戴口罩，保護自己也保護他人。

▲雲林縣轄內圖書館、文化中心、展館關閉至5月28日，另雲林縣公共圖書館展延書籍、DVD、雜誌，歸還、取書日期至6月15日。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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