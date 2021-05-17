　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林縣府18日起啟動異地辦公　學生請假不列出缺紀錄

▲縣長張麗善表示，縣府異地辦公從明(18)日起啟動，公務訓練及研習均停止、非必要不外地洽公。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲縣長張麗善表示，縣府異地辦公從明(18)日起啟動，公務訓練及研習均停止、非必要不外地洽公。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

新冠狀病毒疫情嚴峻，國內本土疫情昨天增加206例，雲林縣政府17日上午召開緊急會議，針對防疫措施項目補強。除圖書館、游泳池全面暫停服務，各校學生請假應予以准許，且不列出缺席計算及扣分；雲林縣政府亦於明天開始啟動異地辦公。營業場域將加強督導稽查，不配合戴口罩即開罰。

雲林縣長張麗善指出，雖縣內沒有本土確診，但國內疫情擴大，本土確診案例激增，雲林縣防疫進入準三級狀態，針對室內空間加強防疫，公私立游泳池即日起至5月28日暫停服務，縣轄內圖書館、文化中心、展館關閉至5月28日，另雲林縣公共圖書館(含20鄉鎮圖書館、分館）展延書籍、DVD、雜誌，歸還、取書日期至6月15日。

張麗善表示，縣府異地辦公從明(18)日起啟動，員工進入縣府須配戴識別證，洽公實聯制、須戴口罩即量測體溫，雲林縣政府公務訓練及研習均停止、非必要不外地洽公，盡量使用視訊或電子公文。學校部分，若因疫情考量需要，學生防疫假不列入出缺席計算，也不扣分，教室即使開冷氣仍需開窗保持通風。

張麗善說，目前未考慮施行國三、高三生全面停課，因考量家長不一定都有辦法照顧，萬一跑出門反而造成移動群染疫危機，家長可以自行照顧的就可以視狀況幫孩子請假，這部分我們採自由選擇方式。

張麗善強調，縣府積極爭取集中檢疫所及快篩試劑，另防疫旅館也積極預防整備。請鄉親不要輕忽這波疫情，一起減少非必要移動，盡可能待在家裡，若要出門一定要戴口罩，保護自己也保護他人。

▲縣長張麗善表示，縣府異地辦公從明(18)日起啟動，公務訓練及研習均停止、非必要不外地洽公。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣轄內圖書館、文化中心、展館關閉至5月28日，另雲林縣公共圖書館展延書籍、DVD、雜誌，歸還、取書日期至6月15日。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►Her推出「京都手祚冰絲涼感乳膠涼墊＋枕套3件組」


►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►天天與疫情熱區萬華「人貨交流」　西螺果菜市場防疫撇步曝光

►雲林「準3級警戒」八大場所、夜市停業　西螺果菜市場加強防疫執法

►快訊／新北蘆洲基層警員確診！派出所同仁、接觸民眾全匡列採檢

►快訊／柯文哲、侯友宜共識：雙北高中以下「停課至5月28日」

►雲林怪叔叔持草刀嗆「砍幾個算幾個」　太極拳老人班「驚慌定格」

ET快訊
新增333例本土確診　155例和萬華茶藝館相關
快訊／病例分布曝！北市新增158例、新北148例　9縣市都有
快訊／本土暴增333例！　連續三天破百例
LIVE／確診傳比昨天多「全國恐停班課」？陳時中最新說明
永和某幼兒園家長確診！教育局證實：全園停課一週
影／萬華龍山寺周邊空拍畫面曝！　人煙稀少猶如空城
快訊／中職宣布　本週比賽全部延賽
彰化已18人確診！4區域「36處活動史」曝　消毒車滿街跑
北市4警快篩隔離！臨檢到阿公店小姐同居人　事後驚知2人全確診
快訊／基隆2確診足跡曝　男高中生去過福勝亭、麥當勞、熱炒店
快訊／新北蘆洲基層警員確診！　接觸民眾難估計

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

建太陽能光電基樁引居民疑慮　陳秋萍籲廠商先停工召開說明會

雲林縣府18日起啟動異地辦公　學生請假不列出缺紀錄

屏東防疫「準三級」警戒　2021端午龍舟競賽停辦

彰化縣議會定期會停會2周　議長謝典林：嚴峻疫情還沒過去

快訊／高市府2行政中心啟動「聯合洽公」　民眾禁止上樓

屏東縣議會即起停會　民進黨屏東縣黨部：黨公職暫停公祭

快訊／台中再傳本土案例　議會宣布即日起停會兩周

疫情大爆發　台南藍軍籲請黃偉哲市長暫勿趴趴走

宜蘭已16人染疫！縣議會18日起休會　總質詢等議程延期

疫情大爆發　執行署台南分署宣布28日前相關報到均取消

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

網質疑「手譯員為何不用戴口罩」　神級手譯員曝：避免影響翻譯品質

彰化里長廣播放送「賣葡萄的確診」　直接曝光姓名！家屬痛批：很沒道德

全台抗疫！醫護睡醫院、店家停業 盼「#為世界示範2周內解除3級」

夫妻搭捷運口罩沒戴好「嘴鼻外露」　不滿被勸反嗆下車堵妳...民眾傻眼

不勸導了！沒戴口罩直接開罰　高雄市場13攤商收最高1.5萬罰單

模仿「比中指柯文哲」直接釣出本尊！　鳳梨鼠薯秒道歉...「靠X啊歹際大條」

386例公布足跡「已經不切實際」 柯曝新戰術：確診回推圍堵斷鍊

柯P「嚴肅比中指」重申防疫3要素　還比2次...網笑：阿伯這次出事了！

婦人沒戴口罩...店員勸阻爆口角 超商內大罵：怎樣！罵誰神經病

建太陽能光電基樁引居民疑慮　陳秋萍籲廠商先停工召開說明會

雲林縣府18日起啟動異地辦公　學生請假不列出缺紀錄

屏東防疫「準三級」警戒　2021端午龍舟競賽停辦

彰化縣議會定期會停會2周　議長謝典林：嚴峻疫情還沒過去

快訊／高市府2行政中心啟動「聯合洽公」　民眾禁止上樓

屏東縣議會即起停會　民進黨屏東縣黨部：黨公職暫停公祭

快訊／台中再傳本土案例　議會宣布即日起停會兩周

疫情大爆發　台南藍軍籲請黃偉哲市長暫勿趴趴走

宜蘭已16人染疫！縣議會18日起休會　總質詢等議程延期

疫情大爆發　執行署台南分署宣布28日前相關報到均取消

轉傳「疫情假訊息」依法開罰！　陳時中：最重可罰300萬

房仲帶看也怕怕！　看屋民眾自爆：急CALL北部兒回家

沒戴口罩被罵「垃圾網紅」黑男親澄清！女友正面槓酸民：我是不是能提告

一周暴增784例本土確診！　「自主健康管理14天個案」註記健保卡

逛街人潮銳減　台中百貨業提早至晚間8點打烊

林可彤生完只胖9公斤！「孕期吃超飽菜單」曝光…還加碼堅果零嘴

鳳梨曝嘉義「2真實情況」 憂心：不要以為只有北部重災區！

新增333例本土確診！　155例和茶藝館相關

疫情大爆發！桃猿調整供膳方式　選手分批練習

龍千玉疫情損百萬唱酬　取消自家宮廟慶典「猛噴酒精」防疫！

地方熱門新聞

疑竹縣3足跡曝光　林為洲公布來源

基隆+2瘋傳個資　市府震怒：徹查重罰

抗疫升級！金門祭3政策守防線

台中再傳本土案例　議會宣布即日起停會兩周

黃偉哲：高國三生經家長同意得以請假

桃園莊敬國小宣布「停課到月底」　停課復課通知曝光

即／送醫畫面曝！萬華擺攤「賣茶婦」姊姊確診

警將取締開罰未戴口罩是假消息

保持零確診　台東持續331熱點清潔消毒

台南藍軍籲請黃偉哲市長暫勿趴趴走

宜縣議會因疫情18日起休會　相關議程延期

即／高市府2行政中心啟動「聯合洽公」

高血壓是無聲殺手　做好3C自我管理可防可治

黃偉哲視察市政中心實施統一洽公運作

更多熱門

相關新聞

新北永和某幼兒園家長確診！教育局證實

新北永和某幼兒園家長確診！教育局證實

新北市今（17日）傳出永和某間幼兒園某位小朋友的家長確診，教育局證實此事表示，該園於5月15與17日兩度請消毒公司進行消毒，後續會視情況決定是否復課。

台鐵扇形車庫即日起暫停開放

台鐵扇形車庫即日起暫停開放

阿公店釀群聚感染　萬華警分局優先接種疫苗

阿公店釀群聚感染　萬華警分局優先接種疫苗

正能量！圓山飯店「點燈」今晚也有

正能量！圓山飯店「點燈」今晚也有

雙北高中以下停課衝擊80萬學生！

雙北高中以下停課衝擊80萬學生！

關鍵字：

停課異地辦公新冠疫情疫情社區感染雲林防疫升級

讀者迴響

熱門新聞

亞東醫院「住院病人＋看護」8人確診　29名護理師隔離

快訊／全台恐停班停課？本土爆發「傳今日確診又比昨天多」

快訊／台中第一間學校停課！市府深夜宣布重慶國小1學生確診

快訊／柯文哲、侯友宜共識：雙北停課至5月28日

即／高雄教育局再宣布：高中以下可不到校上課

快訊／柯文哲爆：今天確診數大概比昨天高「社區有10％被感染」　

雙北三級警戒首個上班日！　捷運人潮大減

桃市府公布確診足跡！「全聯、家樂福」中鏢

點破「防疫5漏洞」不如大陸　台商嘆：台灣真值得驕傲嗎？

日媒搶報「台灣奇蹟」真相曝：網友發的文

范逸臣忍痛退賽「緊牽13年田中千繪逛街」

更／全台停課懶人包　萬華又一校停課

當沖操作長榮！男大生「慘輸65萬」崩潰：睡公園

台中重慶國小確診女童足跡曝！參加進香團染疫

即／新北蘆洲警員確診　派出所同仁全匡列採檢

更多

最夯影音

更多
台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」
網質疑「手譯員為何不用戴口罩」　神級手譯員曝：避免影響翻譯品質

網質疑「手譯員為何不用戴口罩」　神級手譯員曝：避免影響翻譯品質

彰化里長廣播放送「賣葡萄的確診」　直接曝光姓名！家屬痛批：很沒道德

彰化里長廣播放送「賣葡萄的確診」　直接曝光姓名！家屬痛批：很沒道德

全台抗疫！醫護睡醫院、店家停業 盼「#為世界示範2周內解除3級」

全台抗疫！醫護睡醫院、店家停業 盼「#為世界示範2周內解除3級」

夫妻搭捷運口罩沒戴好「嘴鼻外露」　不滿被勸反嗆下車堵妳...民眾傻眼

夫妻搭捷運口罩沒戴好「嘴鼻外露」　不滿被勸反嗆下車堵妳...民眾傻眼

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面