時力黨團主張防疫照顧假給薪　納入紓困預算追加案討論

▲台北市、新北市17日上午共同宣布，高中以下學校自18日起停課。（圖／記者姜國輝攝）



記者林銘翰／台北報導

台北市、新北市疫情提升到三級警戒，公私立高中職、國中小、幼兒園、補習班、安親班、課後照顧中心等18日至28日全部停課。對此，時代力量立法院黨團表示，防疫照顧假應該給薪，讓政府、企業、勞工共同分攤風險成本。

新冠肺炎疫情擴大，台北市、新北市17日上午共同宣布，18日起高中以下學校停課至28日，家長其中一人如有照顧「12歲以下之學童」或「國民中學、高級中等學校、五專一、二、三年級持有身心障礙證明子女」之需求者，得申請防疫照顧假。

對此，時代力量黨團表示，防疫照顧假根據現行勞動部說法，是給假不給薪，去年時代力量黨團也曾提出訴求，要求防疫照顧假應該給薪。

時代力量黨團認為，在防疫政策上，應該是政府、企業、勞工三方一起合作、團結抗疫，不應僅將疫情因素導致無法上班的不利益，全歸由勞工負擔，政府、企業、勞工三方應合理共同分攤風險成本。

時代力量黨團指出，對於行政院最新提出的防疫條例修正草案，要追加紓困預算至6300億元的部分，時力黨團主張應將防疫照顧假的薪資補貼納入討論，也希望朝野黨團及委員支持這樣的主張，共同抗疫不分你我。

其他人也看了這些新聞...

► 本土確診驚爆逾180例 政院宣布防疫升級、雙北三級警戒

► 本土爆180例確診 柯文哲宣布實施第三級警戒

► 新北三級警戒 侯友宜緊急召開應變會議「非必要勿外出」

►振興一下我們的美麗