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【廣編】與您一同防疫　yoxi提供更安全的移動方式

▲▼yoxi,計程車,疫情。（圖／yoxi提供）

▲yoxi已超前部署防疫相關作法，持續以更高規格的防疫標準，給予乘客最安心舒適的乘車體驗。

圖、文／yoxi提供

雙北地區已於5/15日起升級防疫警戒至第三級，讓大家外出時更是繃緊神經。yoxi計程車派遣平台為使大家在外出移動時更加放心，早己強化相關防疫措施，給予乘客安全的乘車空間。除了每日宣導司機防疫觀念、強化消毒作為、下載「臺灣社交距離」App外，亦配置酒精於車內供乘客使用。同時提供和泰Pay數位支付，讓乘客輕鬆付款免接觸。

面對疫情，yoxi已超前部署防疫相關作法，持續要求全體司機每日測量體溫、勤洗手，並且不論是否載客，於車內需全程正確配戴口罩。司機需每日進行全車消毒清潔，尤其經常接觸的局部區域，如：車門、手把，更是加強使用酒精消毒。另外也要求司機下載「臺灣社交距離」App，隨時配合疫調即時追蹤。

此外，yoxi提供酒精予派遣平台內的車輛，供司機及乘客消毒使用。上車時也會提醒乘客全程配戴口罩，甚至有備用口罩供乘客使用，並禁止於車內飲食。為了避免隱藏的疫情風險，yoxi鼓勵乘客多加利用App派遣叫車，確保每趟旅程資料皆有完整紀錄，共同保障司機與乘客健康安全。

yoxi持續以更高規格的防疫標準，給予乘客最安心舒適的乘車體驗。至5/31亦提供趟趟最高7折優惠（上限70元，共20張乘車券）。

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