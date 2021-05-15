「你涉刑事案喔！」　假檢警到處嚇老人「偵查不能講」狂騙232萬

▲詐騙集團專挑年長者下手，獨居婦與退休農夫共遭騙的232萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

刑事局接獲多起假冒公務員，誆稱被害人涉刑事案件，要求被害人交出證件調查，一名男子交出提款卡、密碼以及身分證，最後慘被盜領61萬，另外1名婦人則交出珠寶、黃金，損失171萬。

警方調查，雲林1名6旬吳姓退休農夫，接獲自稱檢察官表示「您有積欠銀行錢」，還涉及重大詐欺案件，要求對方財產交出提供調查，最後吳男交出存摺、密碼以及提款卡、身分證，最後慘被提領13次，損失61萬元。

另名7旬獨居婦人，在接獲假警察電話，聲稱婦人涉及多起強盜、詐欺案件，但婦人辯解「一生清白」，但假警察仍不於理會，要求交出「珠寶、財物」，讓檢方認定是否為不法所得。

婦人聽信假警察的話，將財物打包，最後1名年輕女子前往婦人住處黃金珠寶，包含金項鍊、金手環、戒指、金元寶、金耳環等，共計30兩，初步估計損失達171萬元。

警方指出，2起案例主要都是假檢警詐騙，且還會以調查中「偵查不公開」，要求被害人不得宣揚，伺機拖延將錢洗往境外的時間，且專挑生活單純的年長者下手。

警方呼籲，如果家中有長輩，請協助他們在市內電話加裝來電顯示系統，並在手機上安裝來電過濾APP，提醒長輩遇有陌生來電，務必提高警覺或請對方留下聯絡方式，待家中年輕人返家再回電。

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