　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

佯「回饋台灣331援日」　吸金集團跨海賣視訊電話詐60億

▲▼極訊王、日訊公司的負責人安土美津子。（圖／記者游宗樺攝）

▲日籍人士安土美津子受遭通緝的大倉滿指示，在台以投資視訊電話吸金詐騙。（資料照／記者游宗樺攝）

記者劉昌松／台北報導

徐明賢、安土美津子為首的日訊集團，從2013年起在台廣招會員，宣稱日本要回饋台灣援助日本331賑災的恩情，推出視訊電話、平板電腦設備專案，只要花14萬7千元購買6台機器，公司安排回租，保障年獲利15%到30%，實際上只是吸金手法，總計6年有2600多人受騙達60億元，台北地檢署14日起訴全案17名被告。

檢調查出，日籍人士大倉滿在2012年間，因為在台銷售按摩椅、自動販賣機等商品，宣稱可回租放在日本人潮匯集處，年報酬率41%到56%等噱頭，在台吸金遭起訴後被法院通緝，但大倉滿不死心，再指示安土美津子和丈夫徐明賢，在台重起爐灶吸金，這次騙人的商品改成3C科技產品。

▲▼極訊王、日訊公司的負責人徐明賢。（圖／記者游宗樺攝）

▲極訊王、日訊公司負責人徐明賢遭起訴。（資料照／記者游宗樺攝）

起訴指出，徐明賢是極訊王、日訊公司的負責人，妻子安土美津子則是掛名天訊負責人，夫妻倆招募12名初期投資人擔任業務幹部等工作，在全台主要縣市開設通訊公司，從2013年起，舉辦說明會，向民眾推銷14萬7千元來購買1組共6部的視訊電話、平板電腦設備，而公司則會以每月6000元回租3年。

這次吸金集團為了避免遭追查，也方便資金運用，刻意把保證獲利壓低到15%到30%，成功在台招募到2600多名會員，帳面賣出了近30萬台視訊電話、平板電腦，實際上集團歷年進口的視訊電話機也才2000多台，許多被害人根本沒見過自己購買的商品。

日訊集團運作到第9年，極需募集第3批投資人掏錢出來，才能填補就會員的獲利時，剛好遇到2020年新冠肺炎疫情，民眾投資意願不高，才終於撐不下去，但吸金金額已經60億元，檢察官黃偉調查後，依違反《銀行法》、《多層次傳銷管理法》、《刑法》詐欺等罪，起訴徐明賢、安土美津子以及集團幹部共17人。

療癒！紓壓！心訣大公開

ET快訊
大陸時隔1個多月再爆2本土病例！　感染源曝
板橋某國中傳學生確診！　家長急接小孩回家
確診女參拜白沙屯媽　拱天宮「即起封廟」禁止信眾入內
快訊／柯文哲對5萬外勞下「特赦令」！ 來篩檢不會把你抓起來
萬華恐還有社區感染者　柯文哲：設4篩檢站「這些人」快去篩　
和平群聚定調清零不封院！　柯文哲：急診暫停營業

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

麵線店正妹引暴動！彎腰收碗曝超胸上圍　驚人斜槓月收50萬↑

快訊／基隆外木山海泳池漂男浮屍　泳客驚見「離岸百米」急報警

佯「回饋台灣331援日」　吸金集團跨海賣視訊電話詐60億

橋上談判演變成飛車追逐！18歲騎士遭轎車撞飛　頭部彈撞燈桿慘死

全球第6大封測研發中心遭搜索！　新竹台元科技園區再傳陸企挖角　

汐止16歲少年被嗆聲！秒Call快打11煞追砍　2男逃命頭背濺血

快訊／大停電後遺症？高雄安招國小１5名師生受困電梯　警消救援

快訊／高醫驚傳火警！3分隊衝現場　預冷馬達空轉虛驚一場

國1烏日段大貨車追撞車頭嚴重變形　駕駛夾困40分鐘搶救不治

墾丁瘋傳畢旅團確診「1、20人都發燒了」！潘孟安氣炸要揪造謠者

全台大停電！393萬戶受影響　高雄興達電廠「事故原因曝光」

台灣三寶日常行車紀錄器全錄下　騎士連遇3個怒：到底有啥問題！

舒華現身《玩很大》撂台語..鼠薯也亂入？　作風太直率韓公司「不喜歡她常直播XD」

《火神的眼淚》溫昇豪急破門救火反賠8萬！　遵照SOP又遇憾事...遭輿論酸爆

興達電廠事故停機全台大停電　台北高雄台南嘉義苗栗爆災情

獅子會前會長與阿公店小姐接觸？　陳時中證實：同一串往下延

認愛啦啦隊女神！巫苡萱男友「曬恩愛照」　宣示主權：該下個階段了

台北萬華和平醫院爆2病患確診！ 衛生局證實：一開始是看泌尿科

虎媽產後無奶「被迫與女兒分離」　重逢露驚訝神情：是我的孩子...

女騎士確認過眼神查看四周來車　迴轉下秒釀車禍...網笑：太厲害

麵線店正妹引暴動！彎腰收碗曝超胸上圍　驚人斜槓月收50萬↑

快訊／基隆外木山海泳池漂男浮屍　泳客驚見「離岸百米」急報警

佯「回饋台灣331援日」　吸金集團跨海賣視訊電話詐60億

橋上談判演變成飛車追逐！18歲騎士遭轎車撞飛　頭部彈撞燈桿慘死

全球第6大封測研發中心遭搜索！　新竹台元科技園區再傳陸企挖角　

汐止16歲少年被嗆聲！秒Call快打11煞追砍　2男逃命頭背濺血

快訊／大停電後遺症？高雄安招國小１5名師生受困電梯　警消救援

快訊／高醫驚傳火警！3分隊衝現場　預冷馬達空轉虛驚一場

國1烏日段大貨車追撞車頭嚴重變形　駕駛夾困40分鐘搶救不治

墾丁瘋傳畢旅團確診「1、20人都發燒了」！潘孟安氣炸要揪造謠者

西安「10米黑洞」吃人！恐怖塌陷1女騎士慘死…驚悚空拍畫面曝

麵線店正妹引暴動！彎腰收碗曝超胸上圍　驚人斜槓月收50萬↑

老舊電網致大停電！財經網美：未來供電系統最大元兇是「這個」

疫情嚴峻山難增22%　玉管處：山友濃霧迷路牢記「STOP」口訣

BMW M3安全帶「綁不緊」美國宣布召回　台灣仍在確認是否受影響

快訊／文大宣布：模擬全遠距教學！17日至23日「師生免到校上課」

獅龍戰被斷電　9年前大專聯賽「電纜線被偷」延賽更瞎

綠能為國家核心戰略產業　檢警調廉不容不當外力干擾綠能發展

網瘋傳小港有人染疫！運動會館＋連鎖賣場閉店清消　衛生局回應了

全台活動取消、延期一次看！　桃園熱氣球嘉年華連2年停辦

新冠確診男出院！剩50公尺到家　 倒地死在鄰居家門前

社會熱門新聞

獅子哥熱吻「茶室闆娘」照瘋傳　苦主女被黑提告

媽媽偷看手機　驚見A片主角是女兒

即／「獅子王」案確診者騙自行隔離　仍和父親同住可重罰百萬

聲色場所足跡全曝光…蘆洲獅子哥身心俱疲！

墾丁瘋傳畢旅團確診！潘孟安氣炸

小一童遇停電　興奮吃燭光晚餐

即／興達廠跳電「事故原因」曝光

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

「萬華茶室文化老街」驚曝阿公店真相

停電又停水！蔡英文的發言…遭網友罵爆

五股17歲冷血少年殺人棄屍…5年後變「害羞早餐店員」

溪水乾枯見底「水鬼」是否蒸發？民俗專家解惑

即／高雄某高中驚見男屍！晨運民眾驚恐目擊「脖子綁鐵鍊」

外送員歌喉按摩女　法院裁定羈押

更多熱門

相關新聞

敘利亞軍人乾兒子沒錢來台　7旬婦匯款25萬....被騙了

敘利亞軍人乾兒子沒錢來台　7旬婦匯款25萬....被騙了

台中市沙鹿區71歲蔡姓婦人在臉書結識自稱是敘利亞軍人的男子，兩人相談甚歡，蔡婦還認他做乾兒子，男子表達想來台灣見乾媽卻沒錢來，蔡婦開心的提領25萬元交給1名梁姓女子，男子食髓知味又要60萬元，警方獲報深覺有異，趁蔡婦要交錢時當場逮捕梁姓女車手，蔡婦感謝萬分，還好保住60萬元。

辦理退房帳號有誤？　超商女店長＋警方聯手阻詐

辦理退房帳號有誤？　超商女店長＋警方聯手阻詐

台積電前工程師加入奇怪公司賺外快　2天賺1萬2！

台積電前工程師加入奇怪公司賺外快　2天賺1萬2！

3詐欺通緝犯遣返回台　警全程戒備防堵疫情

3詐欺通緝犯遣返回台　警全程戒備防堵疫情

潑蟑2屁孩臉書賣「iPhone11耳機」　不出貨詐百萬

潑蟑2屁孩臉書賣「iPhone11耳機」　不出貨詐百萬

關鍵字：

極訊王日訊天訊視訊電話平板電腦吸金詐騙銀行法詐欺多層次傳銷保證獲利回租大倉滿徐明賢安土美津子

讀者迴響

熱門新聞

高雄驚傳有人確診！2大學生居家隔離中　

她比獅子哥早發病！　情慾交流成最大破口

2病患確診！北市衛生局證實是和平醫院

板橋某國中老師通知「不要出門」　傳有學生疑似確診

傳板橋2學生確診　校方：若隔離期滿5／29、30補考

獅子哥熱吻「茶室闆娘」照瘋傳　苦主女被黑提告

媽媽偷看手機　驚見A片主角是女兒

網傳錄音檔：北基有確診　指揮中心回應

81字讚大停電3大好處　網：有點道理

確診「獅子王」身分起底！　五股地區大地主

停電點蠟燭！拉拉以為有生日蛋糕

一張慶生照14人都是正妹　鄉民嗨翻

北市府幕後「關鍵10小時」　柯文哲下令應變

茶室闆娘「和平醫院住4天確診」！柯文哲10小時閃電應變

快訊／和平醫院2住院病患確診　北市回應了

更多

最夯影音

更多
全台大停電！393萬戶受影響　高雄興達電廠「事故原因曝光」

全台大停電！393萬戶受影響　高雄興達電廠「事故原因曝光」
台灣三寶日常行車紀錄器全錄下　騎士連遇3個怒：到底有啥問題！

台灣三寶日常行車紀錄器全錄下　騎士連遇3個怒：到底有啥問題！

舒華現身《玩很大》撂台語..鼠薯也亂入？　作風太直率韓公司「不喜歡她常直播XD」

舒華現身《玩很大》撂台語..鼠薯也亂入？　作風太直率韓公司「不喜歡她常直播XD」

《火神的眼淚》溫昇豪急破門救火反賠8萬！　遵照SOP又遇憾事...遭輿論酸爆

《火神的眼淚》溫昇豪急破門救火反賠8萬！　遵照SOP又遇憾事...遭輿論酸爆

興達電廠事故停機全台大停電　台北高雄台南嘉義苗栗爆災情

興達電廠事故停機全台大停電　台北高雄台南嘉義苗栗爆災情

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面