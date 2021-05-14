佯「回饋台灣331援日」　吸金集團跨海賣視訊電話詐60億

▲日籍人士安土美津子受遭通緝的大倉滿指示，在台以投資視訊電話吸金詐騙。（資料照／記者游宗樺攝）

記者劉昌松／台北報導

徐明賢、安土美津子為首的日訊集團，從2013年起在台廣招會員，宣稱日本要回饋台灣援助日本331賑災的恩情，推出視訊電話、平板電腦設備專案，只要花14萬7千元購買6台機器，公司安排回租，保障年獲利15%到30%，實際上只是吸金手法，總計6年有2600多人受騙達60億元，台北地檢署14日起訴全案17名被告。

檢調查出，日籍人士大倉滿在2012年間，因為在台銷售按摩椅、自動販賣機等商品，宣稱可回租放在日本人潮匯集處，年報酬率41%到56%等噱頭，在台吸金遭起訴後被法院通緝，但大倉滿不死心，再指示安土美津子和丈夫徐明賢，在台重起爐灶吸金，這次騙人的商品改成3C科技產品。

▲極訊王、日訊公司負責人徐明賢遭起訴。（資料照／記者游宗樺攝）

起訴指出，徐明賢是極訊王、日訊公司的負責人，妻子安土美津子則是掛名天訊負責人，夫妻倆招募12名初期投資人擔任業務幹部等工作，在全台主要縣市開設通訊公司，從2013年起，舉辦說明會，向民眾推銷14萬7千元來購買1組共6部的視訊電話、平板電腦設備，而公司則會以每月6000元回租3年。

這次吸金集團為了避免遭追查，也方便資金運用，刻意把保證獲利壓低到15%到30%，成功在台招募到2600多名會員，帳面賣出了近30萬台視訊電話、平板電腦，實際上集團歷年進口的視訊電話機也才2000多台，許多被害人根本沒見過自己購買的商品。

日訊集團運作到第9年，極需募集第3批投資人掏錢出來，才能填補就會員的獲利時，剛好遇到2020年新冠肺炎疫情，民眾投資意願不高，才終於撐不下去，但吸金金額已經60億元，檢察官黃偉調查後，依違反《銀行法》、《多層次傳銷管理法》、《刑法》詐欺等罪，起訴徐明賢、安土美津子以及集團幹部共17人。

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