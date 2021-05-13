萬華阿公店又4例確診！飲酒店低調歇業　老司機曝：3小姐1服務生

▲阿公店又傳4例確診，知情人士透露，為另家飲酒店的3小姐1服務生。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市阿公店12日才傳出2名阿公店小姐確診，中央流行疫情指揮中心今公布13例本土個案，9例和案1203相關，4例和萬華阿公店相關，據悉，4名阿公店相關人員，3名為小姐，另一人則為服務生。

據了解，中央流行疫情指揮中心，公布13例本土案例，其中3例與萬華阿公店有關，有地方業者透露，4人均來自萬華一家飲酒店，其中1名為早班小姐，2名為晚班的小姐，另1人則是服務生。

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據悉，該家飲酒店分成早、晚2班，其中班的「糖糖」是股東兼小姐身份，年約50歲是大陸浙江的陸配，原本要回大陸跑去核酸檢測，最後竟然被檢測出確診。

糖糖確診後，1名晚班的小姐「珍妮」覺得腰痠背痛，又咳嗽打噴嚏，50歲的珍妮與另名小姐「小花」，在服務生小江的陪同下，一同到醫院進行檢查，最後竟然也確診新冠肺炎。

該家飲酒店也在12日歇業，早晚班共計20多人進行居家隔離，疫調人員12日前往拿取監視器畫面，目前正針對進出的人員進行疫調，鴻達染疫的小姐，不排除染疫小姐跑來跑去，也曾到過該飲酒店互相傳染。

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