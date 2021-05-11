臉書賣iPhone11耳機收款不出貨撈百萬　潑蟑2嫌又遭拘提

記者張君豪／台北報導

台北市中山區新身北路「鉅星匯」餐廳遭幫派分子潑蟑螂事後5嫌落網，台北地方法院6日裁定主嫌吳男遭羈押禁見，其餘3人交保候傳，其中負責到餐廳倒蟑螂的曹嫌和許嫌因另外涉及網路購物詐騙案，10日遭刑事局偵九大隊拘提到案。

▲涉嫌在中山區餐廳潑蟑的許嫌、曹嫌再度因涉及網路詐騙遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）





▲涉嫌在中山區餐廳潑蟑的許嫌、曹嫌再度因涉及網路詐騙遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵九大隊偵辦一網路購物詐騙案件，發現涉嫌到餐廳潑蟑螂的許、曹兩嫌到案，警方獲報後與北市中正一警方局、台北市刑警大隊、共組專案小組報請士林地檢署指揮偵辦。





▲涉嫌在中山區餐廳潑蟑的許嫌、曹嫌再度因涉及網路詐騙遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查發現，許男等人透過臉書社團以低價販售蘋果藍芽耳機、充電線等3C產品，並以各種話術騙取民眾匯款，卻未將產品寄出，經過被害人報案統計，造成財損金額近百萬元新台幣。

刑事局偵九大隊追查發現20歲曹男和許男涉案，並於昨天在北市將2人拘提到案，警詢後於11日下午依刑法詐欺罪解送士林地檢署偵辦，並持續向上溯源追查幕後主嫌和其他共犯。

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