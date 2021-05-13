阿公店確診案外案！小姐同居人11日酒駕被逮　4警自主健康管理

▲阿公店爆2小姐確診，其中1女的男同居人曾遭警方查獲酒駕。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

北市萬華爆發阿公店2名小姐遭確診新冠肺炎，其中1名小姐的同居人，11日上午因酒駕遭大同分局警方查獲，最後隨案移送士林地檢署，警方接獲通報進行全面消毒，針對接觸過該名同居人的警員也進行自主健康管理。

據了解，萬華艋舺夜市的阿公店傳出有2名陪酒小姐確診，但卻傳出案外案，其中1名陪酒女子的男同居人，11日上午8時許，因酒後騎車遭大同分局交通分隊攔下，被帶回交通分隊。

男子被帶回交通分隊偵訊結束，隨即帶往大同分局偵查隊準備解送士林地檢署，偵查隊承辦人員收案後，依公共危險罪嫌送辦，最後由地檢署負責後續偵訊。

陪酒女子確診後消息傳出，中央流行疫情指揮中心後來也通知大同分局該名男子的狀況，所以要求曾經接觸該名男子的3名交通分隊警員、1名偵查佐進行自主健康管理。

警方進行酒駕攔查時，該男子並沒有戴口罩，最後警員當場提供口罩以及以酒精清潔手部，且當時體溫屬於正常的36.9度，所以並未察覺有異狀。

據悉，因該名酒駕男與陪酒女子同居，所以被匡列為「親密接觸者」，男子交保後也進行居家隔離，第一採呈現陰性反應。大同分局交通分隊、分局大樓也都進行消毒。

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