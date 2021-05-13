辦理退房帳號有誤？　超商女店長＋警方聯手阻詐揪感心

▲枋寮警分局枋寮派出所員警楊志文成功阻止許男被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

枋寮鄉許姓男子接獲一名自稱飯店女子電話，指他辦理退房提供帳號有誤，導致訂單重複，要他匯4萬元到指定帳戶辦理退訂，由於他確曾向該飯店訂房又退房，他不疑有詐前往超商操作，店員發現他操作錯誤，上前關心，驚覺可能遇到詐騙，報警及時阻止他被騙。

枋寮警分局枋寮派出所員警楊志文於日前擔服勤務時，接獲轄區全家愛琴海超商潘姓女店長報案店內有民眾使用ATM疑似遭到詐騙。

楊員立即趕往現場，經詢問許姓男子表示接到電話，對方自稱為某飯店員工，向其告知日前轉帳訂房，因帳號有誤，造成訂單重複，指示許男將4萬元轉至提供的指定帳戶，由於他確曾向該飯店訂房，但已退訂，不疑有詐，到該超商匯款。

當時他持手機開擴音與不詳女子通話，又一邊操作ATM，操作均錯誤，機靈的超商潘姓女店長察覺有異並主動上前關心提問，女店長向許男詢問後認為對話內容可疑，應屬詐騙電話，請他不要掛斷，立即暗中通知警方。

楊員了解後，確定該通電話為詐騙電話，勸阻他繼續匯款，成功擋下詐騙；許男向女店長及警方表達內心感激，表示下回會小心求證，以免被錢被騙走。

分局長簡彥匡肯定枋寮所同仁積極處置，成功阻止了民眾遭財損，也提醒民眾詐騙手法層出不窮，遇到要求匯款或轉帳等情形，務必再三求證，也可以撥打165反詐騙專線尋求幫助。

►Her今天推出「ANNA SUI限量童話禮盒」童話獨角獸、童話美人魚兩款任選含香水30ml及化妝包原價1950元，特價949元

