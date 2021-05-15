快訊／內政部宣布：全國寺廟「暫不開放參拜」直到6／8

▲全國各地寺廟暫停開放入內參拜。（圖／記者李毓康攝，下同）

文／中央社



本土疫情升溫，內政部次長陳宗彥今天表示，將加強穩定社會秩序與治安，落實外籍人士安心採檢措施；經與地方政府溝通，即日起，全國各地宗教寺廟暫不開放入內參拜至6月8日。

另外，即日起，玉山、太魯閣、雪霸等國家公園各山屋，關閉2週至5月28日。陳宗彥指出，預估共約1.5萬位預約住宿的山友受影響，已預先收費的排雲山莊將主動通知山友辦理退費，並請山友隨時注意國家公園網站相關最新消息，提前改變登山行程。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增185例COVID-19確定病例，分別為180例本土及5例境外移入，雙北進入三級防疫警戒。

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陳宗彥今日傍晚視察警政署及移民署，要求警政署全力配合流行疫情指揮中心和地方政府防疫措施，對相關場所加強查察與稽核，並要穩定社會秩序與治安，安定全民生活；另外，必須嚴格迅速查察假訊息，立即對外澄清說明，避免假訊息擾亂社會秩序。

至於移民署部分，陳宗彥請其強化萬華或周邊地區外籍人士安心採檢防疫專案的執行，對於各地收容所的安全控管與疫情措施的落實須謹慎執行；另外，也要透過多元宣導資訊管道，確實、即時讓在台外籍人士充分掌握疫情資訊。

陳宗彥表示，因應嚴峻疫情，為落實防疫，經與地方政府充分溝通討論後，全國各寺廟及宗教相關場所，即日起至6月8日前，都暫時不進入參拜，民眾僅可於廟埕或室外在符合社交距離前提下，且須採實聯制、佩戴口罩參拜。

陳宗彥說，政府會提供充分防疫物資，讓第一線防疫工作同仁獲得充足的保護，也提醒同仁務必注意自身健康狀況，做好各項清消防護作業。