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「3+11＝確診人數180」范雲臉書遭萬人灌爆：一人滅全國

▲▼立法院教育委員會,范雲。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委范雲。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

民進黨立委范雲近日被在野黨指控，疑似施壓交通部鬆綁機組員防疫措施，讓機師由原本的「5+9」調整為「3+11」，導致防疫出現破口。如今疫情延燒，新冠肺炎單日確診創下180人新高，讓大批網友灌爆范雲臉書，怒批「3+11=確診人數180」、「快辭職！」

中央流行疫情指揮中心4月15日調整國籍航空機組員檢疫措施，由原本的「5＋9」（居家檢疫5天採檢陰性，再自主健康管理9天）調整為「3＋11」（居家檢疫3天採檢陰性，再自主健康管理11天），外傳是范雲4月1日邀集相關部會開協調會導致。

對此，范雲11日反駁，她沒有施壓，是2月底接到陳情，擔心機師身心瀕臨崩潰，造成飛安問題，才協助反映民意，再者防疫政策是由指揮中心做出專業判斷，部長陳時中也一再澄清「沒有關說」、「沒有施壓」，卻還是有人見獵心喜、不斷抹黑，「這種謠言實在很無聊」。

范雲說，她在協調會只做了三件事：一、讓機師工會對官員表達訴求；二、請政府官員回應；三、讓官員將機師工會的訴求帶回去專業研議評估，「我就是雙向溝通，沒有做出任何限定政府該怎麼做的結論，只是請官員回報研議結果...這個國家最不需要的就是謠言。」

不過，根據《鏡週刊》報導，當天協調會3分鐘錄音檔流出，立委范雲多次在會中明確提及「我們是強烈建議回到3+11」、「希望4月11號就回到3+11」、「他們（機師）已經撐不下去了！」

如今疫情大爆發，源頭指向諾富特群聚感染、放寬機師檢疫措施，許多網友紛紛湧入范雲臉書大罵，「今天180謝謝你喔」、「還想推給阿中部長！好意思？」、「一句道歉很難嗎」、「3+11=180，謝謝委員」、「一人滅全國」、「別用獅子王帶風向」、「豬隊友」、「那怎麼不找華航協調人力？反而找衛福部」、「還想甩鍋阿！」

但也有網友留言力挺，「加油，辛苦了」、「台灣多數人自己防疫鬆懈，現在卻只想抓戰犯」、「大家防疫都來不及了，某些人卻只想獵巫，真的惡質」、「問題不是3+11啊，人家長榮都沒事」、「罵這麼凶，自己試著被關一個月試試看啊！」掀起論戰。

▼范雲臉書被網友灌爆。（圖／翻攝自臉書／范雲，下同）

▲▼「3+11＝確診人數180」范雲臉書遭萬人灌爆：一人滅全國。（圖／翻攝自臉書／范雲）

▲▼「3+11＝確診人數180」范雲臉書遭萬人灌爆：一人滅全國。（圖／翻攝自臉書／范雲）

▲▼「3+11＝確診人數180」范雲臉書遭萬人灌爆：一人滅全國。（圖／翻攝自臉書／范雲）

▼范雲11日澄清文發出當天，也早有大量網友留言。（圖／翻攝自臉書／范雲，下同）

▲▼「3+11＝確診人數180」范雲臉書遭萬人灌爆：一人滅全國。（圖／翻攝自臉書／范雲）

▲▼「3+11＝確診人數180」范雲臉書遭萬人灌爆：一人滅全國。（圖／翻攝自臉書／范雲）

▲▼「3+11＝確診人數180」范雲臉書遭萬人灌爆：一人滅全國。（圖／翻攝自臉書／范雲）

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