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在地人全怒！驚見2輛貼有香條遊覽車「進香」　基隆市府回應了

▲▼ 。（圖／原PO授權引用）

▲在地人全怒！驚見2輛貼有香條遊覽車「進香」，基隆市府回應了。（圖／原PO授權引用）

記者郭世賢／基隆報導

還有人在進香！台灣今新增180例本土個案，宣布雙北進入三級警戒，停止室內5人、室外10人聚會，然而，有網友在基隆發現進香的遊覽車，讓他忍不住直呼「太恐怖了！」對此，基隆市政府也做出回應，該進香遊覽車是由嘉義出發，中午到達基隆，但沒有進香，結束後往花蓮移動，請民眾不要恐慌。

原PO坦言，15日指揮中心才要求「全面停止進香團與遶境相關活動」，但是多數宮廟早在好幾天前就已經取消或延期了，現在還到處趴趴走真的很危險。這名網友在臉書上發文表示，「怎麼這時候還有人在進香！」他稍早在基隆八斗子漁港附近看見2輛遊覽車，而從車上的香條可見，這些信眾是先從宜蘭去花蓮，接著才抵達基隆。

指揮官陳時中15日表示，如違反相關家庭聚會和社交聚會規定，會重處6萬以上、30萬元以下罰鍰。另停止所有宗教和社團活動，違規一樣重處6萬至30萬元。

▲▼指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心陳時中指揮官。（圖／指揮中心提供）

基隆市政府表示，有關社群及媒體報導所指「本轄八斗子漁港有進香遊覽車停靠」一事，疑似違反防疫規定案，經市府調查，該進香遊覽車是由嘉義出發，中午到達基隆，但沒有進香，結束後往花蓮移動。

經調查，該遊覽車輛車籍資料所屬為嘉義市某遊覽汽車公司，經聯繫確認兩輛車主表示，皆為進香團目的，主辦方為嘉義線水上鄉的某宮廟，行經南投、新竹等地，約在中午到達基隆用餐，但並無進行進香活動，請民眾不要恐慌。

國內疫情嚴峻，15日上午10時45分起，中央防疫指揮中心也已發布禁止全國進香活動，警察局已介入偵辦，並將相關事證（旅客名單、車行紀錄及路口監視器影像等）並轉報衛生局查處。基隆市政府強烈呼籲，民眾請依照中央防疫指引，防疫為先，避免非必要的移動與群聚。

全國性措施如下：

1.關閉休閒娛樂場所，包括歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、錄影節目帶播映場所（MTV）、視聽歌唱場所(KTV)、理容院(觀光理髮、視聽理容)、指壓按摩場所、健身休閒中心（含提供指壓、三溫暖等設施之美容瘦身場所）、保齡球館、撞球場、健身中心（含國民運動中心）、室內螢幕式高爾夫練習場、遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、麻將休閒館及其他類似場所。

2.全國宗教祭祀場所活動部分，全面停止進香團與遶境相關活動，包括寺院、宮廟、教堂（教會）及其他類似場所之活動應落實實聯制與社交距離並加強清消；3.全國中、小學校園停止對外開放；4.全國社團停止交接活動。

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