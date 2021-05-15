配合防疫自主管理！科技廠員工竟遭資遣　離譜對話曝光：請你離開

▲科技廠員工配合防疫措施，請假3天，竟然被公司資遣。點圖可放大。（圖／讀者提供）



記者柯振中、鄺郁庭／新竹報導

配合防疫工作，竟遭公司資遣！新竹一名科技廠員工爆料，他日前出現四肢無力、氣喘、喉嚨痛等症狀，就診時被判定有感染風險，因此需要進行3天的自主管理，沒想到期間遭到公司資遣，資方理由反反覆覆，氣得他公開所有對話內容。

這名周姓員工向《ETtoday新聞雲》爆料，他到該間公司任職約半年，11日因為身體不適，前往新竹中國醫藥學院就診，隔天出現四肢無力、氣喘、喉嚨痛的狀況，再度到急診就診。

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到院後主治醫師詢問，才知道該科技公司4月份員工旅遊，結束後有數名員工出現相關症狀，後來周男也跟著出現症狀。由於醫師判定，有新冠病毒感染風險，因此立刻通報疾管署，也開立自主健康管理單給周男。周男依照相關規定，進行3天的自主管理，期間每天需要回報公司窗口，還不斷被逼迫交出醫師的診斷證明。

周男告知公司窗口，「院方已向上通報」，當地衛生局也知道，至少要等到確認檢驗結果，才能交回診斷證明，但公司說法不斷反覆，導致他無法專心修養，且自主管理期間，還將他踢出公司群組。

周男感到相當疑惑，詢問公司窗口，才知道公司以「業務緊縮」為由，將他資遣了，讓他相當難過，明明配合政府的防疫政策，沒想到竟遭公司無預警資遣，還是最後一個被通知的，「我什麼都不知道，為何公司要這麼做事！」

依據對話內容，周男每天都向公司窗口回報，告知自身狀況，就連在看診時，也不斷拍攝掛號畫面、掛號單、叫號狀況與看診手環回報，沒想到竟然遭到資遣，讓人感到莫名其妙。

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