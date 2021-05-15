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彰化提升防疫警戒　小吃部等八大行業+運動中心均暫停營業

▲為華確診女到彰化竹安宮及普天宮進香，縣府消毒。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化縣府下午召開防疫會議後，將防疫警戒再升級。（圖／彰化縣政府提供）

記者李忠憲／彰化報導

彰化確診15日新增6例，初步認定是家族群聚感染，彰化縣政府昨日已提升為3級，今天下午舉行防疫會議開會後，決定防疫再加嚴，包括八大行業（小吃部、理容院等）及國民運動中心，即日起至6月8日止都暫停營業。各單位應落實人流管制，減少非必要移動，請民眾勿被配合，共體時艱，全力同心防疫，守護台灣！

彰化縣政府下午召開防疫會議，會後決定提高防疫警戒等級。縣府表示，即日起至6月8日前，須遵守11點措施。包括1. 民眾外出全程戴口罩、勤洗手。2. 八大行業、夜巿、保齡球館、撞球場、健身中心(含國民運動中心)、室內螢幕球類練習場等場所即日起暫停營業。3.全面停止進香團與遶境相關活動。4.學校園停止對外開放。5.社團停止交接活動。6. 社區關懷據點、長照C據點及衛生所不老健身房、公立藝文場館、遊客中心、社福場館、運動場館，全面暫停開放。7. 社區大學、樂齡中心、長青學苑、長青大學、公辦藝文研習班全面停課
8.進入各商場等營業場所落實實聯制。9.傳統巿場進行總量制，單一出入口，應全程佩戴口罩，禁止試吃。10.增加各運輸場所及其他公共區域消毒頻率。11請企業雇主落實員工及場所衛生管理及『移工宿舍防疫措施』

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縣府表示，民眾如有相關問題，請打1922防疫專線。

支援USB隨插即用


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