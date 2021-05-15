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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

總統府因應三級警戒　減少總統公開行程、員工採彈性上班

▲▼總統蔡英文於總統府敞廳發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院15日上午召開記者會，衛福部長陳時中宣布，台北市、新北市在5月15日到28日實施區域型「第三級防疫警戒」。對此，總統府也宣布5項因應作為，未來將減少正副元首公開行程，且總統、副總統、政務人員、核心機敏業務人員等，也將規劃專屬區域及動線。

針對雙北提升至第三級疫情警戒，總統府發言人張惇涵說明總統府5項因應措施：

一、總統、副總統減少非必要的接見及公開行程。

二、居住於非雙北的二級警戒區員工，將視必要性及業務性質，採取彈性上班措施。

三、總統府、國安會採取「分區辦公」、「動線分流」，阻絕人員流動，控管接觸風險，包括：（一）總統、副總統、政務人員、核心機敏業務人員規劃專屬區域及動線；（二）其餘員工再依照辦公室，分AB兩區，進出及辦公動線分流管制；（三）若無法落實梅花座的府內會議，改採視訊模式。

四、非必要訪客不進入總統府，必要訪客之會議，於劃設的獨立會議室進行，不進入辦公區域。該會議室加強消毒措施。

五、總統府內員工嚴格落實佩戴口罩上班及手部清潔，相關社團及訓練活動全部暫停，總統府各辦公室加強消毒頻率。總統府並遵照指揮中心指引，持續嚴格實施各項防疫措施。

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