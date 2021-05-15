捷運、台鐵區間車今起人流管制！大眾運輸候車區全面禁止飲食

▲台鐵區間車進行人流管制。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

行政院宣布雙北市防疫警戒升為第三級階段，交通部今日公告防疫強化作為，包括台鐵、高鐵、國道客運、松山機場付費候車區、候機室禁止飲食，場站內餐飲區應採實聯制，雙北台鐵區間車及捷運進行人流管制，分散尖峰人流。

台鐵局長杜微表示，目前正在規劃人流管制具體措施，將朝向區間車車廂內乘客可「保持社交距離」的人數為上限。

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交通部防疫強化作為：

1、臺鐵(五堵、汐止、汐科、南港、松山、台北、萬華、板橋、浮洲、樹林、南樹林、山佳、鶯歌；四腳亭、瑞芳、猴硐、三貂嶺、牡丹、雙溪、貢寮、福隆；平溪支線各站，及海科館線各站)、高鐵(南港、台北、板橋)，及國道客運(南港轉運站、臺北轉運站、市府轉運站及板橋轉運站)及松山機場：

（1）以上各車站付費候車區及松山機場航空站內候機室禁止飲食；場站內餐飲區應採實聯制，鼓勵外帶。

（2）各站每小時清潔消毒1次。

（3）每天收班後深度清潔消毒。

2、配合彈性上班，雙北臺鐵區間車及捷運進行人流管制，分散尖峰人流(配合異地或遠距辦公，彈性時間)。

3、國家風景區：東北角及北觀風景區於雙北區域內遊客服務空間關閉。

4、觀光遊樂業：雙北觀光遊樂園(雲仙樂園及野柳海洋世界)關閉。

5、在雙北營運之計程車落實全程戴口罩及禁止飲食，每趟載客完畢應立即清潔消毒1次，每日收班進行深度清潔消毒。

▲高鐵付費候車區禁止飲食。（圖／記者李毓康攝）

交通部表示，針對大眾運具及場域於5月11日至6月8日期間，實施第2級防疫措施，包括禁止飲食、高鐵與臺鐵城際列車全車對號座取消站票，並針對觀光遊樂景點及大型群聚活動進行管制等；另針對雙北警戒標準提升至第3級，於5月15日至5月28日期間增加採行上述雙北強化防疫措施。

交通部要求各機關(單位)確實督促所屬落實執行，並要求轄管場域之第一線工作(含清潔)人員，除應加強環境徹底清潔消毒，落實標準作業程序，並應特別注意清潔消毒細節，同時應落實個人衛生保護及安全，尤應特別提醒清潔人員務必提高自身防疫安全意識。