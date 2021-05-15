加州女「爽中7.2億」卻悲劇了！彩券被洗衣機攪爛　樂透局解答

▲女子買彩券中大獎，卻不小心把彩券丟進洗衣機攪爛了。（圖／取自免費圖庫WUNDER STOCK）

實習記者黃品臻／綜合報導

這會哭暈在洗衣機前！美國加州一名女子去年在當地彩券行購買一張樂透彩券，幸運中獎，金額高達2600萬美元（約新台幣7.2億元），但該女子不小心將彩券丟進洗衣機裡，沒了憑證，又提不出有力證據，直接跟高額獎金說再見。

據《美聯社》報導，洛杉磯郊區一間附設投注站的加油站，在去年11月14日售出一張「SuperLotto Plus」樂透彩券，開出2600萬美元大獎，但是獎金得主卻遲遲未來領獎，而13日是最後的領取日期。

加油站員工埃爾南德斯（Esperanza Hernandez）向媒體《惠提爾每日新聞》（Whittier Daily News）表示，一名婦女在12日上門稱自己是高額彩券得主，但彩券票根被丟到洗衣機裡攪爛了。

投注站經理調閱監視器後發現，這名女子確實是這張高額彩券的主人，且她是投注站員工的熟人，但即使有完整的監視器畫面，仍不能作為女子兌領彩金的證據。

加州樂透局表示，自稱中獎者的人必須填寫索賠單，如果有人遺失彩券，他們必須提出持有彩券的相關證據，例如彩券上正反兩面的照片。

此張高額彩券可以年領的方式獲得2600萬美元，或一次提領1970萬美元，若最終這筆獎金無人領去，便會將1970萬美元捐至加州公立學校，投注站將可獲得13萬美元的獎金。