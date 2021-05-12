詐領1.4億紓困金買賓利！　加州男遭起訴15項罪名

▲美政府因疫情肆虐，推出薪資保障計劃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張家瑋／綜合報導

美國政府因新冠疫情肆虐，憂心受衝擊之小型企業發不出薪水，推出薪資保障計劃（PaycheckProtectionProgram,PPP），但住在南加州爾灣市38歲的卡迪里（Mustafa Qadiri）卻涉嫌詐貸500萬美元（約新台幣1.4億元）的補助金。

根據外媒報導，聯邦檢察官說，卡迪里利用旗下4間位於新港攤（Newport Beach）沒有營運之公司，在去年5、6月向3家銀行申請薪資保障計劃，他謊稱需支付工人薪水及相關業務費用，又涉嫌冒用他人身份、誇大員工人數還偽造銀行紀錄及稅單來騙取補助款。之後，3家銀行通過卡迪里的申請，向申報的銀行帳戶存入約500萬美元。

報導提到，卡迪里收到鉅額補助後，根本沒支付員工薪水，而是拿去購入法拉利、賓利及藍寶堅尼的豪華跑車，並拿去享受假期與支付私人開銷。檢察官已查扣帳戶中尚未花完的補助款200萬美元（約新台幣5600萬元），並起訴他4項銀行詐欺、4項郵件詐欺、1項嚴重身分竊盜及6項洗錢罪名，目前他已認罪並以10萬美元的保證金暫獲保釋，全案將於6月審理。

值得一提的是，《華盛頓郵報》指出，負責計劃的小型企業管理局（Small Business Administration）監管不力，使詐欺案頻頻發生，單計今年，司法部已收到至少120宗與該計劃有關的欺詐案件。