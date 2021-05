詐領1.4億紓困金買賓利！　加州男遭起訴15項罪名

▲美政府因疫情肆虐,推出薪資保障計劃。(圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者張家瑋/綜合報導

美國政府因新冠疫情肆虐,憂心受衝擊之小型企業發不出薪水,推出薪資保障計劃(PaycheckProtectionProgram,PPP),但住在南加州爾灣市38歲的卡迪里(Mustafa Qadiri)卻涉嫌詐貸500萬美元(約新台幣1.4億元)的補助金。

根據外媒報導,聯邦檢察官說,卡迪里利用旗下4間位於新港攤(Newport Beach)沒有營運之公司,在去年5、6月向3家銀行申請薪資保障計劃,他謊稱需支付工人薪水及相關業務費用,又涉嫌冒用他人身份、誇大員工人數還偽造銀行紀錄及稅單來騙取補助款。之後,3家銀行通過卡迪里的申請,向申報的銀行帳戶存入約500萬美元。

報導提到,卡迪里收到鉅額補助後,根本沒支付員工薪水,而是拿去購入法拉利、賓利及藍寶堅尼的豪華跑車,並拿去享受假期與支付私人開銷。檢察官已查扣帳戶中尚未花完的補助款200萬美元(約新台幣5600萬元),並起訴他4項銀行詐欺、4項郵件詐欺、1項嚴重身分竊盜及6項洗錢罪名,目前他已認罪並以10萬美元的保證金暫獲保釋,全案將於6月審理。

值得一提的是,《華盛頓郵報》指出,負責計劃的小型企業管理局(Small Business Administration)監管不力,使詐欺案頻頻發生,單計今年,司法部已收到至少120宗與該計劃有關的欺詐案件。

Federal agents have seized three luxury sports cars allegedly purchased by Mustafa Qadiri, 38, of Irvine, with fraudulently obtained COVID-19 Payment Protection Program (PPP) loans. pic.twitter.com/MIdkjFeZx2