加州員警24小時內2殉職！特警隊員破門中埋伏　獨留妻子和小孩

美國加州2名警察在相隔402公里遠的市鎮,分別在24小時內先後於值勤期間遭到不同嫌犯射殺,引起美國社會對警民問題的關注。兩起事件接發生在美東時間周二(11日),當局表示,另有員警在交火中受傷。

綜合美媒報導,北加州城市斯托克頓(Stockton)於美東時間11日上午發生,警方於推特上公布,一名員警當場傷重不治,一名男性嫌犯則在現場被擊斃,共計2人死亡,警方皆未公布他們的身分,但預計稍晚在記者會上說明。

斯托克頓南邊相距250英里(約402公里)的加州中部濱海城市聖路易斯─奧比斯波(San Luis Obispo),據警方事後指出,警探班戴提(Luca Benedetti)於10日傍晚執行一項搜查命令,針對一項商業竊案的失竊物品進行搜查,他和另外5名警探先在對象屋外敲門表明身分,無人應門後才強行破門進屋,卻發現歹徒就等在屋內,雙方立刻發生駁火,班戴提在現場中彈身亡,另一名員警歐若思科(Steve Orozco)則中彈受傷,但很快就出院回家休養。

警方在記者會中表示班戴提是一名在執法單位任職12年的退役人員,之後轉往聖路易斯─奧比斯波的警隊服務,是該區特警隊(SWAT team)的其中一員,和妻子育有2名孩子。至於歹徒吉隆(Edward Zamora Giron)則有一連串的犯罪史,但多數與酒精、毒品和闖空門相關,他在警隊進屋搜查前就已在公寓內持槍躺好準備埋伏,開槍射中2名員警後自己也中彈,隨即飲彈自盡;警方此前的說法指歹徒是被擊斃身亡。

