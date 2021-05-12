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加州員警24小時內2殉職！特警隊員破門中埋伏　獨留妻子和小孩

▲▼加州員警24小時內2殉職！特警隊員破門中埋伏　獨留妻子和小孩。（圖／翻攝自推特「Melissa Newman」）

▲槍戰現場，大批警力到場了解情況。（圖／翻攝自推特「Melissa Newman」）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國加州2名警察在相隔402公里遠的市鎮，分別在24小時內先後於值勤期間遭到不同嫌犯射殺，引起美國社會對警民問題的關注。兩起事件接發生在美東時間周二（11日），當局表示，另有員警在交火中受傷。

綜合美媒報導，北加州城市斯托克頓（Stockton）於美東時間11日上午發生，警方於推特上公布，一名員警當場傷重不治，一名男性嫌犯則在現場被擊斃，共計2人死亡，警方皆未公布他們的身分，但預計稍晚在記者會上說明。

▲▼加州員警24小時內2殉職！特警隊員破門中埋伏　獨留妻子和小孩。（圖／翻攝自推特「@SLOCityPolice」）

▲班戴提殉職。（圖／翻攝自推特「@SLOCityPolice」）

斯托克頓南邊相距250英里（約402公里）的加州中部濱海城市聖路易斯─奧比斯波（San Luis Obispo），據警方事後指出，警探班戴提（Luca Benedetti）於10日傍晚執行一項搜查命令，針對一項商業竊案的失竊物品進行搜查，他和另外5名警探先在對象屋外敲門表明身分，無人應門後才強行破門進屋，卻發現歹徒就等在屋內，雙方立刻發生駁火，班戴提在現場中彈身亡，另一名員警歐若思科（Steve Orozco）則中彈受傷，但很快就出院回家休養。

警方在記者會中表示班戴提是一名在執法單位任職12年的退役人員，之後轉往聖路易斯─奧比斯波的警隊服務，是該區特警隊（SWAT team）的其中一員，和妻子育有2名孩子。至於歹徒吉隆（Edward Zamora Giron）則有一連串的犯罪史，但多數與酒精、毒品和闖空門相關，他在警隊進屋搜查前就已在公寓內持槍躺好準備埋伏，開槍射中2名員警後自己也中彈，隨即飲彈自盡；警方此前的說法指歹徒是被擊斃身亡。

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