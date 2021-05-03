人妻實測「洗衣機洗龍蝦」…結局超厭世　地獄內部照曝全場笑瘋

▲用洗衣服洗小龍蝦。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

貴州遵義近日發生了一件讓人哭笑不得的事。一位人妻花250元人民幣（約新台幣1079元）買了5公斤小龍蝦，因為嫌手洗太麻煩，就刷抖音學到了一個新方法，竟全部放在了洗衣機裡，到最後洗完後，她打開洗衣機一看頓時崩潰了。

綜合陸媒報導，貴州遵義的周姓人妻近日挺高興，因為孩子考試成績不錯，就想著買點好吃的犒勞一下，於是花了250元（人民幣，下同）買了5公斤小龍蝦。

當天，天色有點晚了，周女覺得平常用手洗小龍蝦很麻煩，5公斤得洗很久。正好，她正好在抖音看到過「洗衣機洗龍蝦」的小妙招，決定正好試試看。之後，她就把小龍蝦放進了洗衣機裡，按了快洗鍵。

▲小龍蝦碎成渣。（圖／翻攝自微博）

之後，等全部洗畢，周女打開，一看洗衣機裡面，深吸了一口涼氣。只見，小龍蝦都碎成渣了，抓起一把，只有支離破碎的龍蝦殼，龍蝦肉已經甩成蝦醬。

周女事後表示，自己當時心態穩住了，沒有崩，甚至笑出了聲，雖然別人敢說，但重點是她居然敢做。周女笑稱，覺得自己傻傻的，做了一件搞笑的事。

有網友解答說，「可以用洗碗機的清洗模式來洗小龍蝦，不僅洗得乾淨鋥亮，而且不會像洗衣機那樣攪碎。」