快訊／感染源不明！板橋確診國三生「跨班課程」緊急匡列66位師生

記者羅婉庭／新北報導

指揮中心14日公布新增29例本土案例，板橋國中1名國三生確診，兩班級停課至27日，其中，有38名9年級學生、28名老師，總計66位師生隔離。

中央疫情指揮中心下午宣布，板橋該國中生經調查其相關接觸史，因有跨班課程，涉及班級共2班學生，已請受影響學生及曾與該個案接觸之教師立即進行預防性居家隔離，全案整體初步估計影響人數為66人。

另查，該個案並未參加補習班，2班相關學生所參加之補習班，已於昨晚全數通知加強消毒作業。此外，該校也表示，學生讀書會是由家長發起的學生課後輔導，該個案並沒有參與該社群。

侯友宜表示，確診學生尚未查出感染源頭，但他生活單純，也沒有參加晚自習，中央會盡快找出源頭，他強調，補習班消毒與該確診學生無關聯，市府僅是強化周遭環境大消毒，中央也會盡快找出源頭。

侯友宜表示，目前還在第二級警戒，今天有7例來源不明，依照中央標準，一天有感染源不明確診10例以上才會升到三級警戒，因此現在是在三級的邊緣，一切由CDC認定，地方遵照辦理，新北市隨時做好準備。此外，侯友宜說，高風險且傳播速度快的危險特區，必要時就採取「快篩站」，隨時由專家學者判斷狀況。





▲應變會議結束後，新北市長侯友宜隨即視察國中教育會考考場防疫情形。（圖／記者林敬旻攝）

中央流行疫情指揮中心稍早公布國內新增29例本土COVID-19確定病例（案1263至案1291，含5月13日晚間公布2例，包括案1272及案1273），皆為本國籍，為16例女性及13例男性，年齡介於10多歲至70多歲；其中4人無症狀，其餘25人發病日介於5月2日至5月12日。

指揮中心表示，根據初步調查新增個案與先前確診個案之相關性，其中16例與臺北市萬華區茶藝館及周邊相關；5例與案1203及其相關個案有關；1例與宜蘭遊藝場個案相關；7例尚查無相關性。





▲新北市長侯友宜視察國中教育會考考場防疫情形。（圖／記者林敬旻攝）