高雄傳疑似感染！衛武營緊急閉館消毒　總監簡文彬親說明原因

▲高雄衛武營國家藝術文化中心閉館消毒。（圖／衛武營提供）

記者林育綾／綜合報導

高雄市小港區傳出有疑似感染，陸續有場所大清消，而衛武營國家藝術文化中心今（14）日也緊急發布「閉館公告」，即日起至5/17(一)上午11點前全面消毒，重新開館時間另行公告，引發外界關切。對此，衛武營藝術總監簡文彬表示，由於近日疫情有升溫趨勢，本土案例逐漸往南部延伸，為確保來館民眾健康，固選擇在這週末消毒。

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▲衛武營急發「閉館公告」，5／17上午11點前全館消毒。（圖／衛武營官網）

衛武營在14日下午2時突然在官網、IG、臉書發出「閉館公告」，表示為了配合政府加強防疫政策，維護公共區域安全，即日起至5/17(一)上午11點前全面閉館並進行消毒作業，閉館期間，場館和駐館店家暫停對外開放，重新開館時間將另行公告。

由於突然公告閉館，引發外界關切是否有疑似感染或隔離者，而衛武營表示，目前場館沒有人員隔離，是配合高雄市政府衛生局通知進行消毒，而有關疫情資訊或疫調足跡等發布與說明，仍需以疫情指揮中心為準。

▲▼高雄衛武營國家藝術文化中心閉館消毒。（圖／衛武營國家藝術文化中心）

衛武營藝術總監簡文彬也在今日下午錄音對媒體說明，衛武營之所以閉館消毒，是由於最近疫情升溫趨勢，本土案例足跡也逐漸往南部延伸，雖然衛武營本來就有因應防疫固定消毒；但為了確保所有來館的民眾、表演團體、員工安全，因此選在這週末大消毒。

而選擇在這個週末的原因，他也說明，是由於這星期所有廳院本來就安排維護保養工作，因此相形之下，對於到館工作人員影響較小，所以在與所有單位溝通後，決定自14日中午開始，消毒預計進行到星期天晚上。至於相關節目受影響延期、取消，都會在衛武營官網和社群平台宣布。

▲高雄衛武營大清消。（圖／衛武營國家藝術文化中心）