　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄傳疑似感染！衛武營緊急閉館消毒　總監簡文彬親說明原因

▲▼高雄衛武營國家藝術文化中心閉館消毒。（圖／衛武營國家藝術文化中心）

▲高雄衛武營國家藝術文化中心閉館消毒。（圖／衛武營提供）

記者林育綾／綜合報導

高雄市小港區傳出有疑似感染，陸續有場所大清消，而衛武營國家藝術文化中心今（14）日也緊急發布「閉館公告」，即日起至5/17(一)上午11點前全面消毒，重新開館時間另行公告，引發外界關切。對此，衛武營藝術總監簡文彬表示，由於近日疫情有升溫趨勢，本土案例逐漸往南部延伸，為確保來館民眾健康，固選擇在這週末消毒。

▲▼衛武營急發「閉館公告」！5／17上午11點前全館消毒、暫停開放（圖／衛武營官網）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲衛武營急發「閉館公告」，5／17上午11點前全館消毒。（圖／衛武營官網）

衛武營在14日下午2時突然在官網、IG、臉書發出「閉館公告」，表示為了配合政府加強防疫政策，維護公共區域安全，即日起至5/17(一)上午11點前全面閉館並進行消毒作業，閉館期間，場館和駐館店家暫停對外開放，重新開館時間將另行公告。

由於突然公告閉館，引發外界關切是否有疑似感染或隔離者，而衛武營表示，目前場館沒有人員隔離，是配合高雄市政府衛生局通知進行消毒，而有關疫情資訊或疫調足跡等發布與說明，仍需以疫情指揮中心為準。

▲▼高雄衛武營國家藝術文化中心閉館消毒。（圖／衛武營國家藝術文化中心）

▲▼高雄衛武營國家藝術文化中心閉館消毒。（圖／衛武營國家藝術文化中心）

▲▼高雄衛武營國家藝術文化中心閉館消毒。（圖／衛武營國家藝術文化中心）

衛武營藝術總監簡文彬也在今日下午錄音對媒體說明，衛武營之所以閉館消毒，是由於最近疫情升溫趨勢，本土案例足跡也逐漸往南部延伸，雖然衛武營本來就有因應防疫固定消毒；但為了確保所有來館的民眾、表演團體、員工安全，因此選在這週末大消毒。

而選擇在這個週末的原因，他也說明，是由於這星期所有廳院本來就安排維護保養工作，因此相形之下，對於到館工作人員影響較小，所以在與所有單位溝通後，決定自14日中午開始，消毒預計進行到星期天晚上。至於相關節目受影響延期、取消，都會在衛武營官網和社群平台宣布。

▲▼高雄衛武營國家藝術文化中心閉館消毒。（圖／衛武營國家藝術文化中心）

▲高雄衛武營大清消。（圖／衛武營國家藝術文化中心）

ET快訊
快訊／本土確診爆炸！　台北市立動物園宣布休園
快訊／比照雙北！　基隆市也宣布「八大行業」暫停營業
快訊／跟進台北市！　桃園「十大行業」暫停營業
快訊／醫護人員確診！三總松山院區急消毒
躲衛生局查100人群聚！　全大運關20名成大生地下室3小時
沒被匡列到！　宜蘭婦揪出「自己確診」
快訊／日政府宣布　「緊急事態擴大」至9都道府縣

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

珍愛桃園藻礁：蓋好「三接」一樣會停電　網罵爆：用藻礁發電嗎？

這7例最可怕！台大醫曝「未來3大觀察重點」　坦言：要做最壞打算

快訊／比照雙北！基隆市宣布：「八大行業」暫停營業

不斷更新／4天增65本土！「各縣市防疫措施」懶人包一次看

師生匡列71人一採陰！桃園某國小1學童確診　補習班也匡列70位

《蘋果日報》宣布停刊！網飆出時代眼淚：懷念之前王建民頭版

獨／一張圖驚曝萬華阿公店快篩潮　他頭皮發麻等4小時：真的不行

衛生局查群聚！20名成大生「關地下室150分鐘」　哀號：像集中營

宜蘭即起禁止宮廟遶境！跨縣市進香暫停　足跡簡訊通知篩檢

南投禁宮廟跨縣市遶境！堵社區感染風險　活動難維持社交距離

全台大停電！393萬戶受影響　高雄興達電廠「事故原因曝光」

台灣三寶日常行車紀錄器全錄下　騎士連遇3個怒：到底有啥問題！

舒華現身《玩很大》撂台語..鼠薯也亂入？　作風太直率韓公司「不喜歡她常直播XD」

《火神的眼淚》溫昇豪急破門救火反賠8萬！　遵照SOP又遇憾事...遭輿論酸爆

興達電廠事故停機全台大停電　台北高雄台南嘉義苗栗爆災情

獅子會前會長與阿公店小姐接觸？　陳時中證實：同一串往下延

認愛啦啦隊女神！巫苡萱男友「曬恩愛照」　宣示主權：該下個階段了

台北萬華和平醫院爆2病患確診！ 衛生局證實：一開始是看泌尿科

女騎士確認過眼神查看四周來車　迴轉下秒釀車禍...網笑：太厲害

虎媽產後無奶「被迫與女兒分離」　重逢露驚訝神情：是我的孩子...

珍愛桃園藻礁：蓋好「三接」一樣會停電　網罵爆：用藻礁發電嗎？

這7例最可怕！台大醫曝「未來3大觀察重點」　坦言：要做最壞打算

快訊／比照雙北！基隆市宣布：「八大行業」暫停營業

不斷更新／4天增65本土！「各縣市防疫措施」懶人包一次看

師生匡列71人一採陰！桃園某國小1學童確診　補習班也匡列70位

《蘋果日報》宣布停刊！網飆出時代眼淚：懷念之前王建民頭版

獨／一張圖驚曝萬華阿公店快篩潮　他頭皮發麻等4小時：真的不行

衛生局查群聚！20名成大生「關地下室150分鐘」　哀號：像集中營

宜蘭即起禁止宮廟遶境！跨縣市進香暫停　足跡簡訊通知篩檢

南投禁宮廟跨縣市遶境！堵社區感染風險　活動難維持社交距離

珍愛桃園藻礁：蓋好「三接」一樣會停電　網罵爆：用藻礁發電嗎？

台北電影節遺珠／《緝魂》張鈞甯、藍葦華《當男人》錯失原因曝光

蔡英文：謝謝中央地方合作防疫　你們是最辛苦的第一線戰士

疫情加劇　棒協：玉山盃青棒、華南盃青少棒延後舉辦

快訊／本土確診案例爆炸！　台北市立動物園宣布休園

孫安佐女友爆「深夜擅闖遊樂設施」！　附近全是三角錐…樂PO文

大豐有線電視防疫升級　全額補助員工接種COVID-19疫苗

北市防疫升級！　張惠妹男友酒吧急宣布「全面停工」

這7例最可怕！台大醫曝「未來3大觀察重點」　坦言：要做最壞打算

快訊／比照雙北！基隆市宣布：「八大行業」暫停營業

騎車急煞！用背感受正妹波動　爛招玩太多讓他嚇到不要不要

生活熱門新聞

傳今本土增20例↑！社區多點爆發

即／彰化傳2確診！全縣「50夜市」停止營業

快訊／今本土暴增29例！疫情大爆發

健壯男「只有鼻塞」竟確診了　沉重曝2建議

高雄驚傳有人確診！2大學生居家隔離中　

她比獅子哥早發病！　情慾交流成最大破口

即／高雄女也列獅子會群聚！衛生局急匡列245人

2病患確診！北市衛生局證實是和平醫院

快訊／7例感染源不明！16例和「萬華阿公店」相關

「獅子哥有王者風範」　醫盼妻原諒他

「連5天在茶藝館暈船」網求解：阿嬤有多正

確診父稱「小孩在國外」沒匡列！女兒衝採檢「確診」

即／傳高雄確診　陳其邁緊急召開防疫會議

急診室排滿疑似個案篩檢！新光醫：別掛號

更多熱門

相關新聞

蘇貞昌談「疫情大爆炸」：有人沒做好SOP

蘇貞昌談「疫情大爆炸」：有人沒做好SOP

全台疫情大爆發，今（14日）單日就增加29例本土確診案例；行政院長蘇貞昌下午前往桃喜飯店防疫旅館視察，會後接受媒體聯訪，坦言世界疫情急遽變化、情勢嚴峻，「向國人同胞報告，我們經過一年多的經驗，不但有更充足的準備，所有的防疫物資，包括口罩、酒精種種，都非常充足豐富，請大家不用緊張，不必搶購。大家一起來努力，讓台灣挺過這一波疫情。」

宜蘭婦自揪疫情地雷　2友染疫她無症狀主動求驗中鏢

宜蘭婦自揪疫情地雷　2友染疫她無症狀主動求驗中鏢

關鍵字：

衛武營新冠疫情台灣防疫社區感染

讀者迴響

熱門新聞

傳今本土增20例↑！社區多點爆發

即／彰化傳2確診！全縣「50夜市」停止營業

快訊／今本土暴增29例！疫情大爆發

健壯男「只有鼻塞」竟確診了　沉重曝2建議

快訊／柯文哲宣布：北市八大行業、公有場館等15日起停業

高雄驚傳有人確診！2大學生居家隔離中　

她比獅子哥早發病！　情慾交流成最大破口

即／高雄女也列獅子會群聚！衛生局急匡列245人

2病患確診！北市衛生局證實是和平醫院

快訊／7例感染源不明！16例和「萬華阿公店」相關

「獅子哥有王者風範」　醫盼妻原諒他

GOT7 JB直播驚見「牆上貼滿裸女照」

傳板橋2學生確診　校方：若隔離期滿5／29、30補考

「連5天在茶藝館暈船」網求解：阿嬤有多正

確診父稱「小孩在國外」沒匡列！女兒衝採檢「確診」

更多

最夯影音

更多
全台大停電！393萬戶受影響　高雄興達電廠「事故原因曝光」

全台大停電！393萬戶受影響　高雄興達電廠「事故原因曝光」
台灣三寶日常行車紀錄器全錄下　騎士連遇3個怒：到底有啥問題！

台灣三寶日常行車紀錄器全錄下　騎士連遇3個怒：到底有啥問題！

舒華現身《玩很大》撂台語..鼠薯也亂入？　作風太直率韓公司「不喜歡她常直播XD」

舒華現身《玩很大》撂台語..鼠薯也亂入？　作風太直率韓公司「不喜歡她常直播XD」

《火神的眼淚》溫昇豪急破門救火反賠8萬！　遵照SOP又遇憾事...遭輿論酸爆

《火神的眼淚》溫昇豪急破門救火反賠8萬！　遵照SOP又遇憾事...遭輿論酸爆

興達電廠事故停機全台大停電　台北高雄台南嘉義苗栗爆災情

興達電廠事故停機全台大停電　台北高雄台南嘉義苗栗爆災情

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面