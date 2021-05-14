金門宣布進入「準3級警戒」　稽查8大行業要求業者做好實聯制

▲金門宣布進入「準3級警戒」，縣府15日針對8大行業育教育單位進行稽查。（圖／金門縣府提供）



記者林名揚、林冠吟／金門報導

國內疫情再升溫！指揮中心14日再宣布新增29例本土案例，而先前金門更是傳出接觸者夫妻被控關手機遊金門，金門縣長楊鎮浯更是放話若是隱匿就嚴懲，金門縣政府也在15日宣布超前部屬，進入「準3級」警戒，並針對各個教育單位與八大行業進行稽查。

針對教育單位部分，由於教育部已發函至各校，經查各個教育單位也皆落實入校量測體溫、放置用餐隔板等措施。除教育單位外，由於萬華近日疫情嚴峻，14日新增29例本土病例當中，就有16例與茶藝室有關，因此金門縣政府也特別針對八大行業進行稽查，希望業者能夠落實實聯制，進出皆需量測體溫與全程配戴口罩。

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經縣府稽查後發現，有部分業者並未落實實聯制與配戴口罩等措施，縣府也已立即要求改善，擇日再進行複查，同時也會要求業者加強環境與人員消毒。

金門縣政府也向民眾呼籲，盡量減少出入高感染風險的場域、避免長時間近距離接觸不特定人士，確實戴好口罩與勤洗手，以降低感染風險，共同維護社區安全。

▲▼金門宣布進入「準3級警戒」 稽查8大行業要求業者落實實聯制。（圖／金門縣府提供）