萬華阿公店確診女化彰化進香　接觸80多人採檢結果出爐

記者唐詠絮／彰化報導

日前萬華確診女曾在5月7日隨進香團到鹿港竹安宮、芳苑普天宮午餐，衛生局緊急匡列80餘名接觸者作採檢，好消息傳來全部都是陰性，但上午傳出南彰化有2例確診案例，衛生局不願證實，今天緊急宣布關閉縣內超過50個夜市及公園，縣長王惠美及衛生局長葉彥伯也對此做出相關詳細回應。

▲萬華確診女到彰化竹安宮及普天宮進香，縣府消毒。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

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縣長王惠美表示，近期新冠疫情升溫，縣政府採取以下措施，首先是慶端陽全面取消，其次，人流管制，針對宗教活動，廟宇周遭兩公里，進行交通管制，再來，就是夜市很多攤販來自於全台各個縣市，全彰化縣大概有五十多個地方的夜市，那夜市人流不好管控，6月8日前，夜市全部暫停。另外，針對八大行業，如果没有戴口罩，依規定來開罰。

衛生局長葉彥伯指出，現在疫情都集中在北部，可是過去這幾天中央公布的足跡也有很多來到中南部的縣市，實際上人流本身就會造成疫情的傳播，我們發覺宗教活動其實是一個很重要的重點，所以特地在本縣流行疫情指揮中心會議裡有做這樣的決議。

葉彥伯表示，縣長也宣布，首先宮廟活動希望所有的進香活動都暫緩或延期，其次，宮廟周邊2公里之內，所有遊覽車都不可以進入及停留，用這個方式來做人流管制，另外，所有的夜市相關的營業活動也都暫停，是因為在以往的食安稽查中發現，夜市攤商的供應商都跨縣市活動，有潛在南北人流感染風險，所以覺得有必要在這段時間內先給予暫停。

葉彥伯指出，我們經過評估，在過去一年發現，夜市要做總量管制、動線、人流等相關防疫措施，真正能做到的非常少，更何況夜市都是很多餐飲的活動，要大家都戴口罩，更不可能做到，所以我們覺得說，在社區感染正在升溫的階段，把夜市暫停是有必要的。只要有必要，有助於防疫，我們就覺得應該這樣去做。

至於彰化盛傳2個確診案例，葉彥伯指出，網路上傳言的各縣市個案訊息非常多，我們覺得還是要由指揮中心統一公布為準，這樣的情況作法會比較好。

關於彰化縣的部分，所有的疫情都有做第一時間的掌握與調查，關於這一兩天中央公布的足跡，有來到鹿港天后宮周邊、竹天宮、芳苑普天宮，相關接觸者的採檢都是陰性，有一些公布足跡範圍的部分，也請這段時間有到足跡範圍的民眾，14天自主健康管理，有任何不適症狀，請務必到醫院告訴醫生這個訊息進行採檢，只要是有疑似個案、採檢個案，我們都隨時做疫情的掌握。

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