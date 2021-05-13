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桃園有好茶還有好壼！邱奕勝參觀「陶色茶香」　發現大師在桃園

▲議長邱奕勝參觀「陶色茶香」發現大師在桃園。

▲議長邱奕勝(左四)參觀「陶色茶香」發現大師在桃園。（圖／廖帝權提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園有好茶，還有好壼！桃園市議長邱奕勝平時喜以茶會友，交真心，應市府文化局長莊秀美力邀，13日抵桃園藝文展演中心參觀「陶色茶香」桃園茶與陶藝術展。喜愛陶藝與茶藝的邱議長觀賞42位陶藝家展出的2百餘件陶藝作品，很驚訝台灣陶藝大師臥虎藏龍在桃園，期好壼襯托出桃園茶的茶香。

▲議長邱奕勝參觀「陶色茶香」發現大師在桃園。

▲做好防疫措施，參觀「陶色茶香」。（圖／記者楊淑媛攝）

邱議長進一步指出，「陶色茶香2021桃園茶與陶藝術展」展期至5月16日，雖然目前疫情緊張，但民眾只要做好防疫措施，快把握展期截止日前來參展，感受桃園茶與陶交織的生活美學。

▲議長邱奕勝參觀「陶色茶香」發現大師在桃園。

▲文化局長莊秀美解說「陶色茶香」作品。（圖／記者楊淑媛攝）

文化局長莊秀美指出，「陶色茶香」展覽籌備很久，她一家一家拜訪在地陶藝家，發現該些陶藝家在海外擁有極高知名度，行事作風卻相當低調，默默在桃園各角落創作，有感於此，文化局協助他們成立協會，「陶色茶香」即協會成立後的首次會員聯展，希望透過聯展讓全球知道桃園的好茶，也能夠喝到好茶買到好壼。

▲議長邱奕勝參觀「陶色茶香」發現大師在桃園。

「陶色茶香2021桃園茶與陶藝術展覽」由市府文化局和農業局長共同舉辦，由文化局邀請與桃園具關聯性陶藝家含徐興隆、簡銘炤、吳宗義、陳坤和等42位陶藝家，展出近2百餘件精彩豐富作品；農業局展出桃園市代表性茶品，含楊梅區秀才茶、蘆竹區蘆峰茶、龍潭區龍泉茶等8種，推廣桃園在地茶品。

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