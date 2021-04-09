觀音區白沙岬燈塔　將公告成桃園第二座國定古蹟

▲觀音區的白沙岬燈塔，曾是縣府時代首座縣定古蹟。（圖／ET資料照）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會9日進行文化局工作報告，文化局長莊秀美針對議員關切桃園各區古蹟與故事館管理維護表示，目前桃園市的國定古蹟只有一個，就是李騰芳古宅，未來還有第二個，但是還未公告，就是觀音區的白沙岬燈塔。另外，桃園市訂古蹟目前有23處，歷史建築則有80幾處，均是重要的文化資產。

▲文化局長莊秀美透露桃園第二座國定古蹟即將公告。（圖／市議會提供）

據指出，即將成為桃園市第二座國定古蹟的白沙岬燈塔位於觀音海岸，雪白的塔身在蔚藍海天之間，顯得更為耀眼，1901年點燈啟用後，燈塔建築本體、圍牆與日治時期的日晷儀，隔年公告成為桃園縣府時代的首座縣定古蹟，是目前保存最完整的日治初期燈塔。

白沙岬燈塔燈高約37公尺，僅次於墾丁鵝鑾鼻燈塔，這座燈塔最特殊的地方就在於，是台灣唯一使用紅磚與石頭建造而成的，不同於台灣其他使用水泥構成的燈塔，在日治時期就已是台灣著名勝景，歷經百年以上的歲月洗禮，2001年獲選入列文建會「台灣歷史建築百景」是目前保存最完整的日治初期燈塔。尤其是，在台南國聖燈塔未興建前，曾是台灣本島最西邊的燈塔，週邊設有環形步道，還可順遊觀音濱海遊憩區。

白沙岬燈塔於多年前，開放遊客參觀，在園內還可以看到的百年的苦楝樹和日治時期的日晷。

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