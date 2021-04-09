　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

觀音區白沙岬燈塔　將公告成桃園第二座國定古蹟

▲桃園第二座國定古蹟即將公告。

▲觀音區的白沙岬燈塔，曾是縣府時代首座縣定古蹟。（圖／ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會9日進行文化局工作報告，文化局長莊秀美針對議員關切桃園各區古蹟與故事館管理維護表示，目前桃園市的國定古蹟只有一個，就是李騰芳古宅，未來還有第二個，但是還未公告，就是觀音區的白沙岬燈塔。另外，桃園市訂古蹟目前有23處，歷史建築則有80幾處，均是重要的文化資產。▲桃園第二座國定古蹟即將公告。

▲文化局長莊秀美透露桃園第二座國定古蹟即將公告。（圖／市議會提供）

據指出，即將成為桃園市第二座國定古蹟的白沙岬燈塔位於觀音海岸，雪白的塔身在蔚藍海天之間，顯得更為耀眼，1901年點燈啟用後，燈塔建築本體、圍牆與日治時期的日晷儀，隔年公告成為桃園縣府時代的首座縣定古蹟，是目前保存最完整的日治初期燈塔。

白沙岬燈塔燈高約37公尺，僅次於墾丁鵝鑾鼻燈塔，這座燈塔最特殊的地方就在於，是台灣唯一使用紅磚與石頭建造而成的，不同於台灣其他使用水泥構成的燈塔，在日治時期就已是台灣著名勝景，歷經百年以上的歲月洗禮，2001年獲選入列文建會「台灣歷史建築百景」是目前保存最完整的日治初期燈塔。尤其是，在台南國聖燈塔未興建前，曾是台灣本島最西邊的燈塔，週邊設有環形步道，還可順遊觀音濱海遊憩區。

白沙岬燈塔於多年前，開放遊客參觀，在園內還可以看到的百年的苦楝樹和日治時期的日晷。

▶旅行就帶「雅詩蘭黛5件組」5700元→1450元　拍出逆齡美照必備

ET快訊
短裙妹客運睡翻！「A字開腿」佔2位　他一轉頭尷尬
富邦大董蔡明忠捲入TBC交易案　金管會：已在查海外金流
快訊／2司機五股交流道上演「地板動作」　網嚇：要打去練舞室打
29歲甜姐兒才新婚！屏東變態男等她下班擄走殺害

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南安南區科技公司電箱爆炸　水電工65％燒燙傷送醫

台東縣國民中學技藝教育競賽　184學生展現學習成果

觀音區白沙岬燈塔　將公告成桃園第二座國定古蹟

台南萬佛寺接駁車本周持續加開　請民眾善加利用

不老騎士口吐白沫倒路邊　長髮妹子遛狗狂揮手救回一命

親子探索奇幻童話空間　羅東親子館啟用

桃園95歲翁捐故居作關懷據點　「永美居」長留社區

屏東縣東港溪脫惡名！水污染嚴重→中度　稽查543案違規罰1471萬

節水抗旱！　南投縣府大樓天然湧泉開放民眾取用

黃偉哲攜手台南大遠百邀市民做愛心　台南發起募集雲端發票運動

太魯閣出軌頭七！司機別黃絲帶 全線120輛列車9：28長鳴悼念

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

中壢白鳥麗次？遇車禍狂秀財力　對鏡頭嗆：老子有的是錢跟你講

三寶伯狂吼「怒比中指」惡意逼車　重機騎士高EQ應對態度網讚爆！

頭七致哀！全線120輛列車「9時28分」鳴長笛、司機別黃絲帶

女兒慶生「弟弟搶吹熄蠟燭」　陳泱瑾「一句話」網友聽完開戰：會火大

峮峮開出2條件「胸任你摸」XD　「爆汗原味衣」曬乾又穿一次：想要烘乾機！

停紅燈待轉遭女生「側面追撞」　尷尬扶車對視...網：轉角遇到愛

花枝卵爆棚！堆疊像白水晶　翻開養殖場「產房」大豐收

小刀標槍失敗要藍隊「一人一句嗆爆自己」　錢薇娟：早知道選小范！采子「屠龍刀變菜刀」

台南安南區科技公司電箱爆炸　水電工65％燒燙傷送醫

台東縣國民中學技藝教育競賽　184學生展現學習成果

觀音區白沙岬燈塔　將公告成桃園第二座國定古蹟

台南萬佛寺接駁車本周持續加開　請民眾善加利用

不老騎士口吐白沫倒路邊　長髮妹子遛狗狂揮手救回一命

親子探索奇幻童話空間　羅東親子館啟用

桃園95歲翁捐故居作關懷據點　「永美居」長留社區

屏東縣東港溪脫惡名！水污染嚴重→中度　稽查543案違規罰1471萬

節水抗旱！　南投縣府大樓天然湧泉開放民眾取用

黃偉哲攜手台南大遠百邀市民做愛心　台南發起募集雲端發票運動

台南安南區科技公司電箱爆炸　水電工65％燒燙傷送醫

「最帥李世民」60歲近況曝光！　身材好＋籃球實力強…狂噴男人味

理財周刊／科技供應鏈頻漲價　距離通膨還有多遠

大陸50城第一季賣地金額年增26%　刷新歷史紀錄

洗衣機「浮出詭異人臉」狂盯！他差點嚇出心髒病　真相揭曉網傻眼

30年沒剪指甲！她「長7.3公尺」成世界最長指甲人　網嚇：怎麼擦屁股？

全中運開戰！台東代表隊465高手出征　饒慶鈴授旗：爭取最高榮譽

統一主戰二壘林靖凱賽前傳傷情　臨時換楊家維先發

台股創高類股輪動加速　分析師：聚焦半導體、傳產、金融類股

台東縣國民中學技藝教育競賽　184學生展現學習成果

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

地方熱門新聞

工人今彩539同號買3張中1200萬

藝人「黑面」大兒子林俊毅獲國光獎章　總統接見

雲林中小學4月爽休9天連假！　理由曝光很可以

阿北外出散步身影消失「躺田地2小時」

板橋轉運站正式營運　銜接4鐵轉乘方便

不老騎士口吐白沫倒路邊　長髮妹子狂揮手救一命

菲國女嫁台27年　戶政協助終取得台灣身分證

2萬份大甲媽壓轎金　彰化縣公布12日領取地點

太魯閣號慘劇頭七法會　盼家屬走出悲痛

台南萬佛寺接駁車本周持續加開

農地違規分裝生雞糞　

落實液化石油氣容器串接使用場所管理

竹林觀音寺捐1600萬善款　侯友宜表達感謝

這天會開天庫！景福宮首辦武財神祝壽

更多熱門

相關新聞

「49年透天翻修」他傻見520萬報價！專家曝1盲點

「49年透天翻修」他傻見520萬報價！專家曝1盲點

桃園一名網友透露，家裡是一間49年的老天厝，雖然屋齡是舊了一些，但附近生活機能無敵，鄰近公園、3大超商，且離未來捷運僅步行4分鐘。而最近原PO與家人有意翻修，沒想到一看報價單傻住了。

民不與官鬥！Q1北台灣推案量減3成　一區「熄火」最即時

民不與官鬥！Q1北台灣推案量減3成　一區「熄火」最即時

近2萬人報名！桃園魅力金三角旅遊搭補助　強強滾

近2萬人報名！桃園魅力金三角旅遊搭補助　強強滾

一家4口生還曝第8車廂內慘況！11歲林小弟：不坐火車了

一家4口生還曝第8車廂內慘況！11歲林小弟：不坐火車了

「老天留命要我幫更多人」　一家4口逃死劫

「老天留命要我幫更多人」　一家4口逃死劫

關鍵字：

桃園國定古蹟白沙岬燈塔莊秀美

讀者迴響

熱門新聞

58歲阿嬤甜嫁26歲小鮮肉！26年後悲慘現狀曝

林依晨罕見反擊「我不卑微，他也不渣」

即／男遭普悠瑪輾過「肢體分離」當場亡

找姓林的！翰林茶館連3天珍奶買1送1

賣掉5張台積電！305萬「All in力積電」網一面倒支持

高雄新Outlet「skmpark」明年開

網挖高鐵「天使乘務員」IG！　火辣身材曝光

辭修高中沒收違禁品曝！驚見「時代感手機」網罵翻

台新妹慶功宴「只遮重點」！鄉民全瘋了：很敢穿

迪麗熱巴新戲「連轉圈也用替身」挨罵！劇組花絮打臉

長賜號不准走！埃及：船東賠錢才放行

謝欣穎「超閃情侶照」認愛王柏傑

高雄男爽中1億　老婆不信：快睡，別做夢了

看電影女友被隔壁大眼男把走！釣出本尊打臉

北台濕冷大雨　專家解析「解旱四月颱」最新狀況

更多

最夯影音

更多
太魯閣出軌頭七！司機別黃絲帶 全線120輛列車9：28長鳴悼念

太魯閣出軌頭七！司機別黃絲帶 全線120輛列車9：28長鳴悼念
職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

中壢白鳥麗次？遇車禍狂秀財力　對鏡頭嗆：老子有的是錢跟你講

中壢白鳥麗次？遇車禍狂秀財力　對鏡頭嗆：老子有的是錢跟你講

三寶伯狂吼「怒比中指」惡意逼車　重機騎士高EQ應對態度網讚爆！

三寶伯狂吼「怒比中指」惡意逼車　重機騎士高EQ應對態度網讚爆！

頭七致哀！全線120輛列車「9時28分」鳴長笛、司機別黃絲帶

頭七致哀！全線120輛列車「9時28分」鳴長笛、司機別黃絲帶

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面