嚴防疫情！竹市再頒五措施：八大列稽查重點、賽龍舟取消



▲疫情警戒升至二級，新竹市今再公布五項措施，包含八大場所加強稽查，不配合者將直接開罰。（圖／新竹市政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

因應疫情變化，市長林智堅11日下午召開緊急防疫會議，決議全面提高新竹市的防疫警戒標準，6月8日以前新竹市共餐食堂、各校戶外教學、畢業旅行暫緩辦理；重點觀光景點如新竹市立動物園人數將限制在1500人以內、十八尖山也將人流限制在3000人以內。轉運站、市區公車等將禁止飲食，新竹市府也將加強八大場所民眾配戴口罩稽查。12日新竹市府再公布5項措施，包含八大行業列稽查重點，未落實防疫可直接開罰、端午節龍舟賽取消等。

▲市府今宣布，八大行業將列為稽查重點，未落實防疫將可直接開罰。

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新竹市府將依據中央疫情指揮中心指示，即日起停辦或延後室外500人以上、室內100人以上集會活動，並停止醫院與長照機構探病，長輩共餐食堂6月8日前也暫時停止開放。

除此之外，新竹市府本周將完成22處人潮熱點噴藥消毒工作，包含大眾交通如新竹火車站、轉運車、公園等。市府即日起將啟動八大場所包含醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公機關(構)稽查民眾配戴口罩。

另外，針對即將來臨國中會考，教育處表示，新竹市超前部署，本次考場多增加一所學校，緩解每個考場考生總量，考場也將提供考生防疫用品、防疫隔板，並設有防疫考場，若考生有發燒可改在此考試。

面對本周疫情驟然升溫，新竹市府也再宣布5項措施：

1. 針對酒吧、酒店、KTV 及電子遊樂場等八大行業，加強稽查並採實名制，未落實防疫違者開罰，不配合者將直接開罰，最高可罰1.5萬，呼籲民眾、業者落實防疫。

2. 針對指揮中心規範的八大類場域，也將加強稽查防疫工作，如交通運輸場所、賣場等人潮熱點。

3. 全市里集會所及活動中心至6月8日之前暫不對外借用。

4. 全市校園6月8日以前，室內場館暫停外借。

5. 端午龍舟賽取消。



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