快訊／北市匡「高風險傳播」區域　柯文哲：建議停3人以上群聚飲食行為





▲柯文哲召開記者會說明萬華茶室接觸者。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

中央疫情指揮中心13日公布新增13例本土確診案例，9例與案1203（前獅子會長）相關、3例與萬華茶藝館相關，以及1例待釐清，為防堵疫情，台北市長柯文哲13日上午下令，萬華172家飲酒店從即日起停業3天配合疫調跟清消。柯文哲13日下午於記者會中提及，匡列高風險傳播危險地區，在此範圍內要停止群聚性飲食行為。

台北市政府13日下午召開疫情應變記者會，由柯文哲、台北市副市長黃珊珊、北市衛生局長黃世傑、台北市立聯合醫院副總院長璩大成、北市資訊局長呂新科、北市社會局長周榆修出席。

柯文哲宣布，由於萬華清查管相關確診案到6例，因此萬華分局轄管的172家飲酒店、清茶館暫時停業3天，完成消毒疫調後再來講要不要申請復業，不過「這3天一定會有新變化。」

柯文哲強調，他們要匡列高風險傳播危險地區，北到桂林路、西到梧州路、南到和平西路三段、東到康定路，在此範圍內停止群聚性飲食行為，更精確地講，是指脫下口罩有開口的，例如聚在一起合唱，「答案是不行！」這種脫下口罩有飛沫傳染行為要停掉，不過北市是共同生活圈，在此區域外也建議減少群聚餐飲行為。

柯文哲表示，該地區匡列時間為4月15日至5月12日，如果曾到這些區域，4月15日後有身體不適等情況，例如發燒、流鼻水、打噴嚏等上呼吸道症狀，可以到聯合醫院中興院區做快篩。

不過，柯文哲也提及，如果被感染新冠肺炎，可是在潛伏期內檢查不出來，所以有出現症狀再去快篩，不用每天做。

至於群聚標準，以及有沒有罰則？柯文哲指出，所謂群聚，他所定義的標準是3人以上，但他們都是強烈建議而已，人民要保護自我健康，警察也不可能都站在店裡面。黃珊珊補充，如果有罰則的話會公告，現在只是強烈建議，要處罰要授權且公告。