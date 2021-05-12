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宜蘭遊藝場爆群聚感染　南投縣加強電子遊戲場等八大類場所稽查

▲南投縣即起加強電子遊戲場等八大類場所稽查。（圖／南投縣衛生局提供）

▲南投縣即起加強電子遊戲場等八大類場所稽查。（圖／南投縣衛生局提供）

記者高堂堯／南投報導

中央流行疫情指揮中心於昨（11）日宣布提升疫情警戒至第二級，南投縣政府今日召開「南投縣嚴重特殊傳染性肺炎第13次應變會議」，邀集各局處就業管事項加強防疫相關工作，除決議環縣自行車等活動延期或取消，也特別宣示再度啟動擴大落實八大類場所輔導稽查，強化防堵疫情擴散、防範社區持續感染傳播。

南投副縣長陳正昇說，近日陸續出現本土不明感染源本土病例，今日更出現16例本土病例，面對本次疫情警戒提升，縣府將更加嚴謹執行相關防疫措施，包含各人潮聚集地點的宣導稽查和清消工作、各長照據點實施帶餐不共餐、宮廟活動以供餐不共餐原則等相關工作。

▲南投縣即起加強電子遊戲場等八大類場所稽查。（圖／南投縣衛生局提供）

▲南投縣即起加強電子遊戲場等八大類場所稽查。（圖／南投縣衛生局提供）

另鑒於本土群聚感染有案例發生於遊藝場，南投縣府防疫稽查小組將即刻針對縣內「電子遊戲場、KTV及八大行業」等場所，加強宣導輔導稽查，並視疫情狀況滾動修正防疫措施。

衛生局長黃昭郎表示，為避免防疫破口，倘經勸導不聽者，將依違反《傳染病防治法》第37條第1項第6款規定，處3000至1萬5000元罰鍰，另也提醒民眾做好自我保護工作：定時量體溫，肥皂勤洗手，減少觸摸眼鼻口，盡量不要到人多擁擠的公共場所，也能保護他人。

▲南投縣即起加強電子遊戲場等八大類場所稽查。（圖／南投縣衛生局提供）

▲南投縣即起加強電子遊戲場等八大類場所稽查。（圖／南投縣衛生局提供）

公開聚眾活動方面，南投縣政府決議原定5月12日晚間6時30分至8時30分於南投縣立體育長舉辦的「運動夜市」暫停；原訂於6月6日舉行的「2021永不放棄紫南宮環縣99.9k自行車活動」，將延至11月14日辦理。

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