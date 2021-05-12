疫情緊張議員憂疫苗不足　鄭文燦：第三批疫苗將抵台

▲疫情緊張，市議員林政賢憂疫苗不足？（圖／市議會提供）



記者楊淑媛／桃園報導

疫情再度緊張，民眾施打疫苗意願增強，是否出現疫苗不足？桃園市議員林政賢12日於市政總質詢中，建議市長鄭文燦協調中央加速疫苗採購，及早提供全民施打。鄭市長表示，政府向英國阿斯利康（AstraZeneca）公司簽約1,000萬劑的數額，中央流行疫情指揮中心也宣布近期30萬劑施打完畢前，第三批疫苗就會抵台。

鄭市長強調，第三批疫苗抵台後，不至於產生民眾無法施打第二劑的情形，其他種類疫苗也會陸續抵台，中央會審慎推動疫苗施打政策。

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林政賢同時也建議地方民代及里長納入公費疫苗優先施打、啟動遠距上班教學因應計畫、部份人士批評市府未進行諾富特飯店防疫旅館檢查、防疫旅館數量、醫護人員施打疫苗情形、向中央建議防疫事項、調降快篩及疫苗施打等相關費用、協調中央加速疫苗採購、加速疫苗施打率。

市長鄭文燦表示，昨（11）日中央流行疫情指揮中心宣布台灣進入第二級社區疫情警戒，是因為有2縣市共發生6例感染源不明的確診案例，市府也配合中央提升社區防疫等級，並陸續滾動式檢討相關管制措施，至於第三級社區疫情警戒則是必須單週出現3件以上社區群聚事件，或1日確診10名以上感染源不明的本土案例，如進入第三級社區疫情警戒將推動停止室內5人以上、室外10人以上聚會以及相關管制措施，這部分由中央流行疫情指揮中心視疫情發展發布，鄭市長也呼籲政府與民間應通力合作，共同面對疫情挑戰。

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