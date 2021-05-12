LIVE／新北八大場所暫停營業　侯友宜直擊錢櫃、星聚點

記者蘇晏男／新北報導

國內疫情警戒昨日升至第二級後，今（12）日再爆出16例本土病例，創下本土案例單日確診新高，引起國人憂慮與害怕。對此，新北市長侯友宜除緊急召開記者會，宣布八大場所全部暫停營業外，晚間7時半將視察板橋星聚點、錢櫃停業情形。《ETtoday新聞雲》全程直播。

▲侯友宜12日下午赴新莊視察宏匯廣場7樓美食街。（圖／記者羅婉庭攝）

根據新北市府規劃，侯友宜在晚間7時半先視察位在板橋區專山路1段1號的星聚點KTV板橋館；晚間7時50分則轉往位在板橋館前西路6號的板橋錢櫃。

為了因應本土病例突增及不明感染源，侯友宜12日下午緊急召開記者會，宣布即日起強化二級警戒，八大場所全部暫停營業，運動中心、文化場館、活動中心、圖書館全部關閉，而有營業的場所必須採取嚴格人流管制，落實防疫。待記者會結束，侯友宜前往新莊視察宏匯廣場。

在八大場所暫停營業方面，新北市經發局則進一步說明，新北市境內舞廳業、舞場業、酒家業、酒吧業、特種咖啡茶室業、視聽歌唱業、三溫暖業、夜店業、資訊休閒業、電子遊戲場業等供公眾使用娛樂等營業場所，自即日起至110年6月8日期間暫停營業。

經發局也提醒，違反公告者，本府得依傳染病防治法第70條第1項第3款規定處新台幣3,000元以上1萬5,000元以下罰鍰。



另外，同日上午，新北市府已發布新一波重要活動調整，包括即日起至6月8日新北校園全部不開放，鄰里活動全部取消，防疫旅館加強檢查，加強為一個月2次，五股、三重、中和、永和展開大規模清消。

侯友宜強調，如果疫情不斷往上升溫，爆發大型社區感染或出現跨區社區感染，中央會有應變升級準備，新北目前已不是只有二級，已做好三級警戒整備，如果社區感染無法控制，該封鎖、該超前部署該做就要做。